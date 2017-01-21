Трамп: Америка снова будет великой

РИА Новости Украина

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи призвал к действию, заявив о необходимости восстановления страны. В пятницу 70-летний бизнесмен официально стал 45 президентом США, сменив на этом посту Барака Обаму.

Выступая перед зрителями и гостями церемонии Трамп пообещал сделать Америку "снова сильной, гордой, богатой и безопасной". По окончании речи Трамп повторил главный девиз своей предвыборной кампании, заявив, что "вместе мы сделаем Америку снова великой", сообщают РИА Новости.

Инаугурационная речь Дональда Трампа продлилась 17 минут. Начал он ее с благодарности американскому народу, заявив, что намерен совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед".

"Мы, американцы, сегодня приступаем к большой общенациональной работе по восстановлению нашей страны", — сказал он. В это время над площадкой, где проходила церемония инаугурации начал моросить дождь.

Барак и Мишель

После благодарности народу последовали слова в адрес предшественника. "Мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за отличную работу и поддержку при передаче власти. Они были великолепны", — сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что нынешняя церемония имела "особое значение". "Потому что сегодня мы не только передаем власть от одной администрации к другой, от одной партии к другой. Мы передадим власть от Вашингтона обратно вам — американскому народу", — отметил Трамп.

REUTERS Carlos Barria Чета Обама на инаугурации Дональда Трампа

Политика США

Трамп пообещал, что США не будут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов. "Мы хотим, чтобы он (американский образ жизни) просто был примером для всех", — сказал Трамп в своей речи.

Говоря о внутренних проблемах Трамп заявил, что преступность, бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта "резня" закончится сразу после его вступления в должность — "прямо здесь и прямо сейчас".

"Это справедливые и разумные требования людей, ведущих праведный образ жизни", — сказал Трамп.

Также категоричен он был и в оценке шагов по борьбе с международным терроризмом. "Мы усилим старые союзы и создадим новые для того, чтобы объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом, который мы хотим стереть с лица Земли", — сказал президент США.

При этом он заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии. "Многие десятилетия мы обогащали чужую промышленность за счет американской, субсидировали армии других стран, приводя в упадок наших военных. Мы защищали чужие границы, отказываясь защищать наши собственные", — сказал Трамп.

По его словам, одновременно США тратили "триллионы и триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась".

"У нашего среднего класса отбирали его богатство, и оно затем перераспределялось по всему миру. Но это ушло прошлое. Теперь мы сморим только в будущее", — резюмировал Трамп.

REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией

В это время вновь заморосил дождь, который до этого прекратился на несколько минут. Накануне церемонии Трамп шутил, что не боится осадков, поскольку это "наконец покажет всем, что моя прическа настоящая". Однако, накрапывающий дождь не такой силы, чтобы испортить шевелюру политика. Трамп выступал с непокрытой головой, хотя среди публики многие были в капюшонах и дождевиках. Окончив свою речь фирменной фразой "мы сделаем Америку снова великой" Трамп пожал руку Бараку Обаме.