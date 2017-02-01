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    WikiLeaks заявил о наличии в архивах документов о Ле Пен и Фийоне

    (обновлено: )26
    Сайт заявил о наличии в архивах 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к экс-премьеру Франсуа Фийону. Также сообщается о более тысячи документов о Марин Ле Пен.
    Лидер партии Национальный фронт (Франция) Марин Ле Пен
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    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

    Лидер политической партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взаимная неприязнь: Марин Ле Пен и политика Киева

    "Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

    Также в среду WikiLeaks среду заявил, что в его архивах 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к другому кандидату — экс-премьеру Франсуа Фийону, вокруг жены которого в настоящее время разворачивается крупный скандал.

    Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре 23 апреля, но проиграет в финале выборов 7 мая, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.

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    "Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

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