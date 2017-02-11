Золотарев: страна движется к развязке

РИА Новости Украина

Страна наблюдает один скандал за другим, а современные украинские власти в своей политике руководствуются пиар-соображениями — ни внятного целеполагания в политике, ни позитивного образа будущего у них нет. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Донбасса – "яркое свидетельство того, что мы не можем дать ответ, что нам делать с этим регионом: то ли заморозить ситуацию, то ли отправить его на все четыре стороны, то ли реинтегрировать".

"Когда начинается такая политическая шизофрения, наступает время скандалов, глупостей, которые мы сейчас видим", – сообщил эксперт, добавив, что сейчас происходят по несколько скандалов в день, а политический кризис в целом никуда не ушел – он остался, а ситуация и дальше будет накаляться.

"Полезные патриоты" и страх политбомонда

Говоря о "языковой активности" властей, Золотарев назвал ее "усилиями наших полезных патриотов".

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"Они продолжают ударными темпами в и не без того конфликтную среду добавлять ада, огня и треша. Так и с "госязыковым" законом. … И Польша: по сути, это последний адвокат Украины в украинском союзе. И господин Вятрович дал понять полякам, что дружба дружбой, а ОУН-УПА – превыше всего. Я думаю, последствия долго себя не заставят ждать", – спрогнозировал политолог.

Также он прокомментировал вспыхнувший скандал вокруг заявлений посла Германии в Украине Эрнста Райхеля.

"Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме. … Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – сказал Золотарев.

При этом депутаты, продолжил он, испытывают "животный страх тектонических изменений, которые последуют после реализации минских соглашений – они понимают, что их смоет".

Развилка перед развязкой

В целом же, сказал Золотарев, множество конфликтов на высшем уровне в стране продолжаются.

"Не исчерпан конфликт Тодуров-Супрун. Видим конфликт Омелян-Балчун. Конфликт в Минфине – между Насировым и Данилюком. И свойство этих конфликтов – идет банальный переход на личности", – сообщилэксперт.

Украина, заявил политолог, движется к развязке этой все нарастающей конфликтной ситуации.

"Развязка может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах. В противном случае – оттягивание того, что естественным образом уже накопилось, накипело, приведет к тому, что ситуация может отформатировать не только ВР, но и президента", – подытожил Золотарев.