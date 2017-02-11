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    Аналитика и комментарии

    Золотарев: страна движется к развязке

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (180)

    (обновлено: )92460
    Развязка в Украине может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах, в противном случае ситуация может "отформатировать" не только Верховную Раду, но и президента, заявил политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Страна наблюдает один скандал за другим, а современные украинские власти в своей политике руководствуются пиар-соображениями — ни внятного целеполагания в политике, ни позитивного образа будущего у них нет. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Донбасса – "яркое свидетельство того, что мы не можем дать ответ, что нам делать с этим регионом: то ли заморозить ситуацию, то ли отправить его на все четыре стороны, то ли реинтегрировать".

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    "Когда начинается такая политическая шизофрения, наступает время скандалов, глупостей, которые мы сейчас видим", – сообщил эксперт, добавив, что сейчас происходят по несколько скандалов в день, а политический кризис в целом никуда не ушел – он остался, а ситуация и дальше будет накаляться.  

    "Полезные патриоты" и страх политбомонда

    Говоря о "языковой активности" властей, Золотарев назвал ее "усилиями наших полезных патриотов". 

    Смотрите также: Золотарев: скандальное заявление посла ФРГ напугало украинский политбомонд

    "Они продолжают ударными темпами в и не без того конфликтную среду добавлять ада, огня и треша. Так и с "госязыковым" законом. … И Польша: по сути, это последний адвокат Украины в украинском союзе. И господин Вятрович дал понять полякам, что дружба дружбой, а ОУН-УПА – превыше всего. Я думаю, последствия долго себя не заставят ждать", – спрогнозировал политолог. 

    Также он прокомментировал вспыхнувший скандал вокруг заявлений посла Германии в Украине Эрнста Райхеля

    "Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме. … Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – сказал Золотарев.

    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    УНИАН
    Bild: так чем же немецкий посол так разозлил Киев?

    При этом депутаты, продолжил он, испытывают "животный страх тектонических изменений, которые последуют после реализации минских соглашений – они понимают, что их смоет". 

    Развилка перед развязкой

    В целом же, сказал Золотарев, множество конфликтов на высшем уровне в стране продолжаются. 

    "Не исчерпан конфликт Тодуров-Супрун. Видим конфликт Омелян-Балчун. Конфликт в Минфине – между Насировым и Данилюком. И свойство этих конфликтов – идет банальный переход на личности", – сообщилэксперт.

    Украина, заявил политолог, движется к развязке этой все нарастающей конфликтной ситуации. 

    "Развязка может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах. В противном случае – оттягивание того, что естественным образом уже накопилось, накипело, приведет к тому, что ситуация может отформатировать не только ВР, но и президента", – подытожил Золотарев. 

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