наверх
15.02.201710:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Минске началась работа трех подгрупп по Донбассу - МИД Белоруссии

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (747)

    (обновлено: )29
    В Минске начались заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политическим, гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил МИД Белоруссии.
    Переговоры по Донбассу в Минске
    МИД Белоруссии в Twitter

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Заседания политической и гуманитарной подгрупп, а также подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в Минске, сообщил МИД Белоруссии в Twitter.

    "В Минске проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политическим, гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине", — говорится в сообщении.

    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    gryshyn-partners.com.ua
    Очевидец о гуманитарной ситуации в Авдеевке

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Уголь
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Юлия Тимошенко
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Обмен валют
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх