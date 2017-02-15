Ополченцы обстреляли Донбасс 52 раза за сутки - штаб АТО

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям.

"В общем зафиксировано 52 обстрела. Потерь среди наших военных нет", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook.

По информации силовиков, из минометов ополченцы обстреляли район населенных пунктов Каменка, Троицкое, Новоселовка Вторая, Невельск, Пески и Авдеевку, кроме того, по данным украинских силовиков, в Авдеевке ополченцы применили БМП, а в Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское ополченцы обстреляли из стрелкового оружия.

Сообщается, что на мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов обстреляли Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Павлополь, Чермалык, Широкино, Лебединский, Гнутово. Кроме того, сообщают украинские силовики, в районе Широкино и Водяное ополченцы применили БМП, а в районе населенного пункта Новотроицкое, по данным украинских силовиков, был замечен снайпер.

Как заявили украинские силовики, на луганском направлении под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали их позиции в районе Новоалександровки и Новозвановки.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.