Деньги не пахнут. Поехал в АТО, повоевал, вернулся миллионером

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Не все вернувшиеся из АТО сегодня живут в бедности, выбивая кусок обещанного земельного участка, удостоверение участника боевых действий или же средств на реабилитацию после ранения. Есть категория тех, кто отправился на фронт с одной котомкой, а вернулся с состоянием. И эти герои сегодня живут и процветают среди нас.

Джентльмен удачи

За несколько лет после Майдана стал миллионером в прошлом лидер белорусских ультраправых, возглавлявший местную организацию "Национал-социалистического общества" Сергей Коротких с позывным "Малюта" и "Боцман". Сразу поле революции он отправился на Восток в составе батальона "Азов", а в 2014-м году, за боевые заслуги, стал гражданином Украины.

В прошлом году "Малюта" возглавил отдел охраны объектов стратегического назначения при управлении охраны полиции Украины и подал декларацию о доходах за 2015 год. Она, признаться, впечатлила.

Официальный заработок Сергея Коротких составлял 6,5 тысячи гривен ежемесячно (78 тысяч в год). Но, как выяснилось, он оказался подпольным миллионером. В 2015 году "Малюта" сначала приобрел половину квартиры площадью около 75 квадратных метров в пригороде Киева за примерно $16 тысяч. После была еще одна квартира, площадью 69 метров. Эта недвижимость стоила около $50 тысяч. Также в мае 2015 года Коротких прикупил себя собственный самолет — ремкомплект Л-39 "Альбатрос" 1982 года выпуска. Это учебно-боевой небольшой самолет чешского производства, который обошелся "Малюте" всего-то в $1,2 тысячи. Он так же владеет часами за 140 тысяч гривен, а также драгоценная авторучка Montegrappa за 120 тысяч. Согласно декларации, Сергей Коротких хранит $223 тысячи, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен, а еще 565 тысяч евро он одолжил третьему лицу. В итоге – около миллиона долларов. Кроме этого, по Киеву вчерашний белорус передвигается Toyota Tundra, но этот автомобиль не вошел в декларацию. Чей он — не известно.

К слову, Коротких личность довольно известная за пределами Украины. В Белоруссии Коротких помнят как организатора нападений на местную либеральную оппозицию в 1999 году. В России: по данным следствия, именно он 27 декабря 2007-го года привел в действие взрывное устройство, заложенное на Манежной площади в Москве.

Кому АТО в пользу

В отличие от рядового бойца "Азова" Коротких, сколотившего состояние на войне, его бывший командир, а ныне народный депутат Андрей Билецкий, просто бедствует. В его электронной декларации он указал, что за 2015 год он получил 58 990 гривен зарплаты и в собственности его супруги квартира в Киеве площадью 79,5 кв.м., которая бала приобретена в 2015 году. Налички у него якобы нет.

Комбат батальона "Киев-1" Евгений Дейдей после службы в АТО смог купить квартиру за 2,7 миллиона гривен, автомобиль Audi Q7 за 1,8 миллиона гривен. На счету супруги — 41 000 долларов и 350 000 гривен, у него самого — 30 000 евро. Притом что даже депутатство не покрыло расходы. За 2015 год он заработал 331 тысячу гривен (из них 180 — материальная помощь на аренду жилья, 70 тысяч — зарплата, 80,5 — компенсация депутатских расходов). Жена за тот же год принесла домой 40 000 гривен плюс 13 000 — страховые выплаты.

По сути, заработки в зоне АТО не прекращаются и по сей день и мародерство не единственный способ увеличить материальное благосостояние.

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"Контрабанда никуда не делась. И коррупции в вооруженных силах и Нацгвардии, присутствует по сей день. Если часть бойцов добробатов воевала исключительно из патриотических соображений, то была часть, которая занималась коммерческими вопросами. И сегодня все так же. Как мне рассказывали, бойцы доплачивают командирам, чтобы на время, на недельку-две, поставили на блокпост. По сей день с каждой машины снимается определенная сумма денег. Сегодняшние расценки не знаю, но несколько месяцев тому назад с легковика брали минимум 200 гривен. С фуры дороже, но и не каждому раздается. Водитель едет по паролю и на определенном пропускном пункте оставляет конверт для конкретного человека. Сумма исчисляется десятками тысяч гривен", — рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

Безнаказанность за мародерство и грабежи в зоне АТО, побудило многих совершать уголовные преступления. Если бы было введено военное положение, за это бы следовал расстрел на месте или трибунал, но у нас была антитеррористическая операция, отмечает Олег Жданов.

"Сегодня можно легко проверить у тех, кто вернулся из АТО с чемоданом денег их происхождение, но этим некому заняться и нет желания ни у одного силового органа", — констатирует Олег Жданов.

Именно поэтому в нашей стране, если один участник АТО выбивает себе крохи, другие купаются в роскоши.