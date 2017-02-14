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    Аналитика и комментарии

    "Литературный спецназ" Донбасса: в соцсетях обсудили политрука ДНР Прилепина

    (обновлено: )8
    Российский писатель Захар Прилепин стал майором ополчения в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Такого поворота сюжетной линии в соцсетях не ожидали, а посему встретили весьма неоднозначно. Что же пишут по этому поводу украинцы?
    Писатель Захар Прилепин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Российский писатель Захар Прилепин стал политруком в ДНР. Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны. В СМИ напомнили, что с начала АТО на Донбассе Прилепин участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры, а в прошлом писатель был не только командиром отделения в ОМОНе, но и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

    В украинском сегменте соцсетей эта новость натворила немало шума: "Писатели должны писать книги,а не брать в руки оружие… Писатель превратился в обыкновенного бандита…"; "Ну вот и все. Тезис "искусство вне политики" осквернен окончательно". "А чего к Прилепину приклепались? Человек массу хороших дел сделал для Донбасса, решил в армии послужить, в чем проблема?", — есть в Сети и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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