Заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске в среду

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине состоится в Минске в среду, 15 февраля. Как ожидается, стороны переговоров уделят первоочередное внимание вопросам выполнения достигнутых в начале февраля новых договоренностей о прекращении огня и отводе вооружения от линии соприкосновения.

Последнее заседание контактной группы можно назвать самым продуктивным за последние несколько месяцев. Оно проходило на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе, в частности, в районе Авдеевки.

По итогам переговоров стороны смогли подготовить очередной документ, в котором призвали немедленно прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, не препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.

С начала работы контактной группы были подготовлены, согласованы и подписаны несколько документов о полном прекращении огня на линии соприкосновения. Однако стабильного соблюдения перемирия достичь так и не удалось. Обострение ситуации в районе Авдеевки привело к появлению очередного плана, который должен вернуть процесс урегулирования конфликта в Донбассе в русло минских соглашений.

В районе, ограниченном донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, трехсторонняя контактная группа призвала к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля 2017 года стороны должны были отвести вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, на определенные ими расстояния, за соответствующие линии и в места хранения.

Кроме того, в документе содержится призыв "обеспечить безопасный и надежный доступ для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата".

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Еще одним важнейшим вопросом, разрешения которого ждут от контактной группы, является освобождение пленных и незаконно удерживаемых лиц. На последней встрече стороны конфликта обменялись предварительными поименными списками пленных.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, эти списки проверяются и утверждаются сторонами.

Сайдик также сообщил, что "шла речь и о некоторых удерживаемых лицах, которые хотели бы после освобождения остаться на территории, подконтрольной правительству Украины".

"Это значит, что надо найти механизм, который формально смог бы обеспечить это намерение посредством участия третьей институции. Она должна быть уполномочена способствовать возвращению личных документов удерживаемых лиц", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.