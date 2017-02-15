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    Брифинг Луценко о криминогенной ситуации в Украине. Прямая трансляция

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (387)

    (обновлено: )112
    Юрий Луценко заявил, что криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность. По его словам, основные причины роста преступности — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.
    канал ГПУ в YouTube

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой.

    "Криминогенная статистика очень острой, но закрывать ее, с моей точки зрения, является, мягко говоря, глупо", — сказал Луценко во время совещания в ГПУ, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Пистолет
    RIA News
    Криминал в Украине звереет: практически каждый день шокирующие преступления

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о резком росте уровня преступности в Одесской области и поручил правоохранителям навести порядок в регионе.

    Генпрокурор заявил, что криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает очень серьезную озабоченность. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.

    "Именно в такой последовательности. Это обусловливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано более 1 млн 124 тыс. 401 уголовных производство. Это рост по отношению к прошлому году. Количество учтенных уголовных производств, где есть основание для расследования также выросла на 5% это 600 тыс производств в год. Увеличение произошло в ключевых областях, в Харьковской + 24%, Житомирская +22%, Одесская +18, Ивано-Франковска +16%, Киев +17", —сказал он.

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    Ранее сообщалось, что в Запорожье полиция задержала "серийных" автоугонщиков, которые случайно угнали полицейский автомобиль.

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