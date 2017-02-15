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    Онищенко решил вступить в партию

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (341)

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    Народный депутат Александр Онищенко отметил, что принял решение о вступление в партию "5.10" после детального анализа различных партий и политических движений в Украине.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко заявил, что вступает в политическую партию "5.10", лидером которой является предприниматель Геннадий Балашов.

    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков
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    "В последнее время имел возможность изучить различные партии и политические движения в Украине. Официально заявляю о том, что я поддерживаю политическую силу "5.10" и впервые в моей жизни стану членом партии. Среди всех организаций это единственная партия, которая предлагает настоящие, фундаментальные экономические реформы для Украины", — написал Онищенко на своей странице в Facebook.

    По мнению Онищенко, либертарианская политическая сила "5.10" дает Украине надежду.

    Ранее Онищенко заявлял, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в парламенте.

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    Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

    Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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