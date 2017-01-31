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    Онищенко: Порошенко требовал от Ахметова взятку в $200 млн

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (332)

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    Как заявил народный депутат Александр Онищенко, глава государства пытался установить контроль над компанией компанией "Нефтегаздобыча", в связи с чем были арестованы ее счета.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Александр Онищенко, находящийся за пределами Украины, заявил, что президент Петр Порошенко требовал от бизнесмена Рината Ахметова взятку в размере 200 миллионов долларов за снятие арестов со счетов компании "Нефтегаздобыча".

    Александр Онищенко
    dsnews.ua
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    По его словам, Порошенко пытался установить контроль над этой компанией, в связи с чем были арестованы ее счета. Таким образом, утверждает нардеп, президент вынудил Ахметова пойти на переговоры.

    "Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил 200 миллионов долларов откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам и тут — такой барыжный прием. В нашем веке, на почве страстных разговоров о борьбе с коррупцией. Чем все закончилось, мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора все аресты сняли и Генпрокуратура забыла про "Нафтогаздобычу", — сказал Онищенко в интервью изданию "Страна.UA".

    "Нефтегаздобыча" – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Контрольным пакетом акций "Нефтегаздобычи" владеет компания ДТЭК, которая входит в холдинг, принадлежащий Ахметову.

    По информации издания, в ДТЭК отрицают наличие политического фактора при снятии ареста со счетов "Нефтегаздобычи". "Разблокирование деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча" стало возможным исключительно благодаря активным судебным и публичным действиям компании, поддержке со стороны бизнес-омбудсмена, а также рассмотрению дел в рамках конвенции между Украиной и Нидерландами о защите инвестиций и рассмотрению в Европейском суде по правам человека", — приводит издание ответ пресс-службы ДТЭК.

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    Издание пишет, что в Администрации Порошенко подобные обвинения со стороны Александра Онищенко также отрицают.

    Онищенко ранее сообщил, что у него якобы есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов парламента для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в связи с заявлением депутата о коррупции Раде. Против самого Онищенко также заведены несколько дел, в том числе и по подозрению в госизмене

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