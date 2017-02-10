Новые пленки Онищенко: что думают в соцсетях?

В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Беглый нардеп Александр Онищенко продолжает знакомить соотечественников с домашним аудио-архивом. В четверг, 9 февраля, через СМИ он обнародовал вторую часть своих записей. Онищенко утверждает, что на них – экс-депутат парламента Николай Мартыненко. Он считает, что именно Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко. Помнится ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив.

По данным интернет-издания "Страна.ua", которое в четверг, 9 февраля, и опубликовало соответствующую запись, Онищенко записал разговор с Мартыненко в Испании на шариковую ручку с записывающим устройством. При этом Онищенко якобы сообщил изданию, что Мартыненко в разговоре выступил посредником между ним и Порошенко после того, как первую часть переговоров провалил Олесь Довгий.

В соцсетях продолжение нового "кассетного скандала" вызвало неподдельный интерес: "самое интересное в записи – подтверждение Николая Мартыненко того, что вымогательство денег у Ахметова со стороны Порошенко — правда". "Во время пленочного скандала у нас один приятель уже издавал по хиту каждую неделю, потом в платиновые диски собирать начал. Повторяется история, ты гляди!" — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook