Обнародована новая запись Онищенко - о Порошенко и Ахметове

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В интернете обнародована аудиозапись разговора депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко с, как утверждается, экс-депутатом парламента Николаем Мартыненко (представлял фракцию экс-премьера Арсения Яценюка "Народный фронт), в котором они обсуждают варианты закрытия уголовного дела против Онищенко.

Ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

По данным интернет-издания "Страна.ua", которое в четверг опубликовало соответствующую запись, Онищенко записал разговор с Мартыненко в Испании на шариковую ручку с записывающим устройством. При этом Онищенко якобы сообщил изданию, что Мартыненко в разговоре выступил посредником между ним и Порошенко после того, как первую часть переговоров провалил Довгий.

На аудио двое мужчин обсуждают план освобождения Онищенко от ответственности путем сделки со следствием. На первом этапе они планируют добиться решения украинского суда о возврате Онищенко депутатской неприкосновенности, на втором этапе – освобождения из СИЗО людей Онищенко, среди которых в частности его адвокат, а также снятия обвинений с матери депутата. При этом Онищенко взамен якобы должен будет выплатить штраф в размере 400-500 миллионов гривен (15-19 миллионов долларов). Часть этих средств, как отмечается, должен внести украинский миллиардер Ринат Ахметов, за что Онищенко согласился переписать на него свой бизнес.

При этом в ходе разговора мужчина с голосом Онищенко спросил у собеседника, обсуждал ли он вопрос освобождения его от уголовной ответственности с Порошенко, на что тот в ответ заявил, что такой разговор состоялся. "Вот тебе крест, что я с ним (Порошенко – ред.) говорил, я не хотел в этот разговор встревать, он мне не нужен, но видя то, что происходит, я решил вмешаться, чтобы как-то помочь, потому что оно зайдет в тупик", — заявил предполагаемый Мартыненко. Кроме того, в ходе разговора он посоветовал Онищенко не спешить с обнародованием компрометирующих Порошенко данных в СМИ, потому что это якобы нанесет вред Ахметову, который "хорошо относится к Онищенко".

Аудиозапись доступна здесь (внимание! Запись содержит нецензурную лексику).

В декабре 2016 года была опубликована аудиозапись, на которой, по утверждению СМИ, был записан разговор Онищенко с депутатом Рады Олесем Довгим, который якобы приехал к Онищенко на встречу в Лондон в качестве переговорщика от властей для обсуждения вариантов закрытия его дела.

Онищенко, в частности, заявлял, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в парламенте.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.