Дело Онищенко. Суд арестовал на два месяца двух замов "Укргаздобычи"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрала меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Александру Сомову. Он был арестован на 2 месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн, сообщил канал "112 Украина".

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Также, Соломенский районный суд на 2 месяца арестовал заместителя предправления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

Таким образом, судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые в так называемом деле Онищенко. Их обвиняют в расхищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и продаже газа по заниженным ценам.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.