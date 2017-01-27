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    Дело Онищенко. Суд арестовал на два месяца двух замов "Укргаздобычи"

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (331)

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    Соломенский районный суд Киева полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении подозреваемых Александра Сомова и Вадима Шленчака.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Сайт ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрала меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Александру Сомову. Он был арестован на 2 месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн, сообщил канал "112 Украина".

    Андрей Коболев о газовой схеме Онищенко, Видео
    Канал на Youtube "5 канал"
    Коболев о причастности украинских политиков к "газовой схеме Онищенко"
     

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    Также, Соломенский районный суд на 2 месяца арестовал заместителя предправления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн. 

    Таким образом, судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры.  

    Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые в так называемом деле Онищенко. Их обвиняют в расхищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и продаже газа по заниженным ценам.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.

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