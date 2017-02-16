Минобороны скрывает реальное количество авиакатастроф в зоне АТО - СМИ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Силовые ведомства скрывают информацию о десятках сбитых украинских самолетов и вертолетов в зоне АТО в Донбассе.

Как пишет Zik.ua, ссылаясь на свои источники, только в 2014 году в зоне проведения спецоперации было сбито девять военных воздушных судов, а за весь период ведения боевых действий на Востоке – 28 украинских бортов.

Издание отмечает, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 летом 2014 года, который сбили ополченцы самопровозглашенной ЛНР, едва ли не единственный случай, рассматриваемый в суде. При крушении Ил-76 близ Луганска погибли 49 военных, а на скамье подсудимых оказался бывший начальник оперативного штаба АТО Виктор Назаров, которому грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению в служебной халатности.

"Журналисты получили эксклюзивный доступ к материалам дела Назарова, откуда стало известно, что еще до падения Ил-76 было по меньшей мере четыре смертельных авиакатастрофы, а после нее – еще три. Следовательно, только в 2014 журналисты насчитали 9 сбитых вертолетов и самолетов, в результате которых погибло 85 военных", — пишет издание.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что на сегодня в Украине уже сбито 28 воздушных судов, среди которых 17 – с погибшими.

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"Однако Министерство обороны Украины до сих пор замалчивает эти факты. К тому же, после всех катастроф на скамье подсудимых оказался только один обвиняемый. Эксперты добавляют, что детального анализа уголовного дела относительно сбитого Ил-76 правоохранительные органы не провели до сих пор. Причиной этого является отсутствие специалистов, ведь военные дела передают на рассмотрение гражданских судов", — пишет Zik.ua.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.