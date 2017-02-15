У СБУ и Минкульта потребовали отменить концерты Орбакайте в Украине

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Активисты ОО "Совет общественной безопасности" обратились в Службу безопасности Украины и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерты российской певицы Кристины Орбакайте в стране, сообщил руководитель общественной организации Марк Гордиенко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. Вместе с тем, в пресс-службе артистки сообщили, что ее концерты в Украине пройдут по графику.

"Обращаем внимание, что 8 марта в Одессе планирует провести концерт российская певица Кристина Орбакайте. Всего в Украине запланированы еще три концерта: 5 марта — в Харькове, 6 марта — в Киеве; 7 марта — в Днипре. Просим учесть тот факт, что эта певица выступала в оккупированном российскими войсками Крыму 13 июня 2014 года в рамках мероприятия "Дни Москвы" в Севастополе", — говорится в обращении организации.

Активисты отметили, что выступлением в Крыму Орбакайте выразила поддержку "оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с РФ".

"Учитывая вышеизложенное, убедительно просим Вас заранее отменить концерты Кристины Орбакайте в Украине, руководствуясь нормами действующего законодательства во избежание массовых акций протестов граждан в Одессе и других городах. Также просим все подчиненные Вам структуры в дальнейшем более тщательно проверять публичных лиц, которые собираются выступать в Украине", — подчеркивается в сообщении.