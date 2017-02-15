наверх
15.02.201710:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Культура

    У СБУ и Минкульта потребовали отменить концерты Орбакайте в Украине

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (173)

    (обновлено: )27023
    Активисты потребовали отменить концерты российской певицы Ирины Орбакайте в Украине во избежание массовых акций протестов граждан в Одессе и других городах.
    Певица Кристина Орбакайте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Активисты ОО "Совет общественной безопасности" обратились в Службу безопасности Украины и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерты российской певицы Кристины Орбакайте в стране, сообщил руководитель общественной организации Марк Гордиенко.

    Попытка срыва концерта Лободы и коридор позора в Чернигове. Видео
    Cheline TV/Youtube
    Попытка срыва концерта Лободы в Чернигове

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. Вместе с тем, в пресс-службе артистки сообщили, что ее концерты в Украине пройдут по графику.

    "Обращаем внимание, что 8 марта в Одессе планирует провести концерт российская певица Кристина Орбакайте. Всего в Украине запланированы еще три концерта: 5 марта — в Харькове, 6 марта — в Киеве; 7 марта — в Днипре. Просим учесть тот факт, что эта певица выступала в оккупированном российскими войсками Крыму 13 июня 2014 года в рамках мероприятия "Дни Москвы" в Севастополе", — говорится в обращении организации.

    Активисты отметили, что выступлением в Крыму Орбакайте выразила поддержку "оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с РФ". 

    "Учитывая вышеизложенное, убедительно просим Вас заранее отменить концерты Кристины Орбакайте в Украине, руководствуясь нормами действующего законодательства во избежание массовых акций протестов граждан в Одессе и других городах. Также просим все подчиненные Вам структуры в дальнейшем более тщательно проверять публичных лиц, которые собираются выступать в Украине", — подчеркивается в сообщении.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Уголь
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Юлия Тимошенко
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Обмен валют
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх