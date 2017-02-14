Концерты Кристины Орбакайте в Украине пройдут по графику

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Концерты российской певицы Кристины Орбакайте в Украине пройдут по графику, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе артистки.

Отмечается, что никаких угроз о срыве выступлений артистка не получала.

"Мы не слышали ни о каких угрозах. Концерты состоятся, все по графику", — сказала собеседница агентства.

Концерты Орбакайте запланированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Одессе на начало марта, сообщается на ее официальном сайте.

Ранее в ряде СМИ ранее появилась информация о намерении радикалов сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

Также напомним, ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину.