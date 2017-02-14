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    Концерты Кристины Орбакайте в Украине пройдут по графику

    (обновлено: )11301
    Как сообщили в пресс-службе артистки, она не получала никаких угроз о срыве выступлений. Концерты Орбакайте запланированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Одессе на начало марта.
    Кристина Орбакайте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Концерты российской певицы Кристины Орбакайте в Украине пройдут по графику, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе артистки.

    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США

    Отмечается, что никаких угроз о срыве выступлений артистка не получала.

    "Мы не слышали ни о каких угрозах. Концерты состоятся, все по графику", — сказала собеседница агентства.

    Концерты Орбакайте запланированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Одессе на начало марта, сообщается на ее официальном сайте.

    Ранее в ряде СМИ ранее появилась информация о намерении радикалов сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

    Также напомним, ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. 

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