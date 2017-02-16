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    Тактические учения Воздушных сил ВСУ на Гончаровском полигоне

    (обновлено: )6901
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Основная задача полетов - качественное отработки летным составом летно-тактических упражнений с практическим применением авиационных средств поражения
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    На Гончаровском полигоне состоялись полеты одной из бригад тактической авиации Воздушного командования "Центр"
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Украинский истребитель на учениях
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Все задачи, которые стояли перед личным составом бригады, выполнены успешно
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    К выполнению полетов, которые состоялись под руководством командира бригады, привлекался опытный летный состав
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ

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    Основная задача полетов - качественное отработки летным составом летно-тактических упражнений с практическим применением авиационных средств поражения

    В рамках плана привлечения авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины во время тактических учений на Гончаровском полигоне при выполнении боевых задач межвидовой подготовки в одной из бригад тактической авиации Воздушного командования "Центр" состоялись полеты, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. 

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    "Основная задача этих полетов — качественная отработка летным составом летно-тактических упражнений с практическим применением авиационных средств поражения на военном полигоне, повышение летной выучки личного состава, совершенствование порядка организации и проведения летной смены в различных метеорологических условиях", — говорится в сообщении.

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    К выполнению полетов, которые состоялись под руководством командира бригады, привлекался опытный летный состав. Все задачи, которые стояли перед личным составом бригады, выполнены успешно.

    Подводя предварительные итоги, командир бригады полковник Владимир Кравченко, отметил слаженную работу инженерно-технического состава, подразделений обеспечения и качественное выполнение каждым должностным лицом функциональных обязанностей по назначению в ходе проведения тактических учений.

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