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    Задержан второй подозреваемый в связи с убийством Ким Чен Нама в Малайзии

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (12)

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    Главный инспектор полиции Тан Сри Халид Абу Бакар подтвердил СМИ информацию о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве старшего брата главы КНДР, однако отказался сообщить какие-либо детали.
    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    JUNG Yeon-Je / AFP

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полиция Малайзии задержала еще одного подозреваемого в связи с убийством Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает малайзийское агентство Bernama.

    Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения. Она была задержана по подозрению в убийстве Ким Чен Нама в международном аэропорту Куала-Лумпура. Ей предстоит предстать перед судом в Малайзии в четверг.

    Ким Чен Нам. Архивное фото
    STR / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / AFP
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    Главный инспектор полиции Тан Сри Халид Абу Бакар (Tan Sri Khalid Abu Bakar) в разговоре с агентством подтвердил информацию о задержании еще одного подозреваемого. Другой информации он не предоставил.

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    В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

    Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты в свою очередь заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

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    Как сообщил гонконгский портал "Дунфан" со ссылкой на малайзийскую полицию, вещество, которым был отравлен старший брат лидера КНДР, было гораздо токсичнее цианида.

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