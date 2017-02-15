Главные темы в мире: убийство брата Ким Чен Ына, путаница в Белом доме

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

РИА Новости Украина

Убийство брата лидера КНДР. О загадочной смерти Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии пишут многие зарубежные СМИ, среди них Independent, Guardian, Mirror, Express, Telegraph, New York Times, USA Today, TIME и другие. Как пишет газета Mirror, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит двумя женщинами, предположительно агентами КНДР, при помощи отравленных игл. В свою очередь, газета New York Times приводит информацию о том, что в лицо Ким Чен Наму могли плеснуть токсичную жидкость. По данным издания Express, подозреваемые скрылись с места преступления на такси, в настоящее время их ищет полиция. Представители Национального разведывательного управления Южной Кореи заявили, что они пока что не покинули Малайзию. Как отмечает газета Telegraph со ссылкой на полицию Малайзии, Ким Чен Нам в последнее время нередко высказывался против диктатуры своего брата, он ждал своего рейса в аэропорту, когда в него прыснули неизвестной жидкостью. Как отмечает газета Independent, в случае, если достоверность сообщений будет доказана, это может быть самое значительное убийство члена правящей семьи КНДР после смерти мужа тети Ким Чен Ына Ким — Чана Сон Тхэка в 2013 году.

Читайте также: Южная Корея вынашивает план устранения Ким Чен Ына

Отставка Флинна. Федеральное бюро расследований США допрашивало экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна по поводу его разговоров с российским послом, которые в результате стоили Флинну рабочего места, сообщила газета New York Times. Если выяснится, что Флинн дезинформировал ФБР, это может привести к уголовным обвинениям в совершении тяжкого преступления — даче ложных показаний, уточняет газета. Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге во вторник, что Флинна "подробно допрашивали" в Белом доме, но о ФБР не упоминал. Издание Washington Free Beacon со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что члены администрации бывшего президента США Барака Обамы много месяцев вели секретную кампанию по дискредитации Флинна. По данным издания, сотрудники администрации Обамы хотели тем самым создать помехи системе национальной безопасности нового президента США Дональда Трампа и сохранить ядерную сделку с Ираном. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что сторонники Обамы за несколько месяцев до инаугурации Трампа занимались планированием создания помех на пути у команды нового президента США по национальной безопасности. Издание отмечает, что кампания, направленная против Флинна, может перекинуться на другие важные фигуры в администрации Трампа.

Белый дом и неверные указы Трампа. Газета USA Today обнаружила разночтения в различных официальных публикациях указов президента США Дональда Трампа. Согласно расследованию газеты, по крайней мере в пяти случаях есть различия между текстами указов, выложенных на сайте Белого дома, и теми текстами, которые публикуются в "Федеральном регистре" — официальной газете правительства США, которая кодифицирует все законодательные акты. Среди различий — требование в иммиграционном указе проведения интервью со всеми претендентами на американскую визу, которое в версии на сайте Белого дома было заменено другим требованием — "проведение оценки физического и психического здоровья". Кроме того, в указе по этическим стандартам назначенцев администрации (им запретили быть лоббистами) есть ссылка на несуществующее положение свода законов США. При этом "Федеральный регистр" имеет, согласно законодательству, преимущество перед любыми другими публикациями — именно его версия считается окончательной с точки зрения закона. Однако представители некоторых неправительственных организаций заявляют, что разночтение в формулировках может создать трудности в выполнении и трактовке указов. Представитель "Федерального регистра" заверил, что указы были опубликованы в точности в том виде, в котором их подписал президент. "С того момента, когда поставлена подпись президента, это законный документ, который мы никогда не стали бы менять", — сказал представитель издания Джим Хемфилл.

Связи штаба Трампа с разведкой РФ. Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены команды Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США, пишет New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников. "Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа 2016 года, а также другие соратники Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года", — говорится в статье. Газета уточняет, что среди этих людей есть как бывшие, так и работающие в настоящий момент чиновники, которые пожелали остаться неназванными, поскольку расследование засекречено. По данным трех чиновников, американские правоохранители и службы разведки перехватили сообщения примерно в тот период, когда якобы начали находить доказательства того, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи взлома Национального комитета Демократической партии. После этого разведслужбы стали выяснять, были ли члены штаба Трампа в сговоре с Россией при проведении хакерских атак или других попыток повлиять на выборы, пишет газета. Пока никаких доказательств такого сговора обнаружено не было, сообщили изданию несколько американских чиновников. По их словам, перехваченные разговоры свидетельствуют об участии не только представителей команды Трампа, но и других лиц из его окружения. Как сообщили источники газеты, с российской стороны в контактах якобы также участвовали представители властей, не связанные с разведкой. По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Имена других лиц из окружения Трампа, участвовавших в контактах, не сообщаются.

Самолет Харрисона Форда едва не столкнулся с лайнером. Самолет известного голливудского актера Харрисона Форда чуть не врезался в пассажирский самолет во время захода на посадку в Калифорнии, об этом пишут такие издания, как Washington Post, New York Daily News, Los Angeles Times, Telegraph, Daily Mail, Mirror. Как сообщил телеканал NBC, авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он посадил самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер по ошибке направился в сторону рулежной дорожки. Его самолет пролетел над пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines, на борту которого в тот момент находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. Спустя несколько минут пассажирский лайнер успешно взлетел. "Этот лайнер должен был оказаться подо мной?" — спросил Форд во время разговора с диспетчерами, которые затем указали на ошибку, допущенную актером во время приземления. Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявили, что актеру были даны правильные инструкции. Комментарии от представителей Форда пока не поступали. В настоящее время FAA проводит расследование случившегося, по окончании которого Форд может лишиться лицензии на осуществление полетов.