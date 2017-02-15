СМИ: вещество, которым отравили Ким Чен Нама, гораздо токсичнее цианида

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Вещество, которым был отравлен старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам, было гораздо токсичнее цианида, сообщает в среду гонконгский портал "Дунфан" со ссылкой на полицию Малайзии.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

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"Полиция также подтвердила, что ядовитое вещество, которое использовали женщины-спецагенты, было гораздо более токсичным, чем цианид", — сообщает портал.

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.