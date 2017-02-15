Ким Чен Нам мог представлять "политическую угрозу" для Ким Чен Ына - Дяньцзюнь

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РИА Новости Украина

Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, 13 февраля был убит в аэропорту Куала-Лумпура. Китайские СМИ мало освещают эту тему, в основном, заимствуя новости иностранных СМИ.

Эксперт Института изучения проблем Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь (Ba Dianjun) в интервью Sputnik заявил, что поскольку на настоящий момент отсутствует подтвержденная информация относительно причины смерти Ким Чен Нама, выдвижение каких-либо гипотез было бы безответственным: "Большая часть сообщений сейчас сходится на том, что к происшествию имеет отношение КНДР. Причин тому две: во-первых, ранее уже был случай покушения. Во-вторых, Ким Чен Нам мог представлять "политическую угрозу" для Ким Чен Ына. Особенно много южно-корейских СМИ, поддерживающих эту точку зрения. Пока не выявлена причина гибели, выдвигать какие-либо гипотезы было бы безответственно.

КНДР на настоящий момент добилась прорыва в сфере ядерного оружия, успешно испытала баллистическую ракету. Это, в свою очередь, приближает страну к той черте, когда у США закончится терпение. Как только вскроется правда, она окажет сильное влияние на политическую ситуацию в КНДР, а также отношения расположенных по соседству государств.

Сейчас в сообщениях многих СМИ, особенно, в японских и южно-корейских фокус направлен на отношения Китая и КНДР. Ведь Ким Чен Нам большую часть времени провел в Макао. Сейчас даже есть такая точка зрения, что он являлся неким "запасным вариантом" Китая, чтобы в случае чего можно было бы использовать Ким Чен Нама для создания в КНДР нового порядка.

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Я как раз-таки, наоборот, считаю, что гибель Ким Чэн Нама доказывает, что у Китая нет таких планов. Если бы у Китая были такие намерения, Ким Чен Нам находился бы «под надзором» в плане перемещений за рубеж и не смог бы просто так выехать из страны. Кроме того, очень строго бы соблюдались меры по обеспечению его безопасности.

Подобного рода сообщения делают в итоге акцент на отношениях Китая и КНДР, привлекают внимание к Китаю. В нынешней ситуации, когда к власти в США пришло новое правительство, идет процесс размещения системы ПРО THAAD, стратегический план Запада состоит в том, чтобы изменить отношения Китая и КНДР, а продвижение подобных сообщений лишь разобщает страны".