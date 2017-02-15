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    В Малайзии задержали женщину по делу о смерти брата Ким Чен Ына

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (9)

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    По данным полиции Малайзии, задержание гражданки Вьетнама произошло под делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в международному аэропорту Куала-Лумпура.
    Ким Чен Нам. Архивное фото
    STR / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Гражданка Вьетнама арестована в рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Как сообщила полиция Малайзии, подозреваемая гражданка Вьетнама 1988 года рождения была арестована в международном аэропорту Куала-Лумпура. Текст заявления полиции приводит в своем Twitter корреспондент телеканала Channel News Asia Сумиша Наиду (Sumisha Naidu).

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    В свою очередь издание China Press также сообщает со ссылкой на полицию Малайзии, что в аэропорту Куала-Лумпура была арестована подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама. По данным полиции, подозреваемая сообщила, что является гражданкой Вьетнама, но отрицает свою вину в убийстве. По ее словам, она является вьетнамской интернет-знаменитостью, которая приехала в Малайзию для участия в съемках. Полиция также сообщила, что подозреваемая была арестована после того, как была запечатлена на камерах видеонаблюдения в аэропорту.

    Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу полиции Халид Абу Бакар, согласно документам, ее имя Доан Тхи Хюонг (Doan Thi Huong), она родилась 31 мая 1988 года. По данным агентства, женщина была задержана в одном терминалов аэропорта, куда прилетают самолеты авиакомпаний-лоукостеров, на момент ареста она была одна.

    В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

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    Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

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