Луценко: криминогенная ситуация в Украине - очень острая

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой.

"Криминогенная статистика очень острой, но закрывать ее, с моей точки зрения, является, мягко говоря, глупо", — сказал Луценко во время совещания в ГПУ, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о резком росте уровня преступности в Одесской области и поручил правоохранителям навести порядок в регионе.

Генпрокурор заявил, что криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает очень серьезную озабоченность. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.

"Именно в такой последовательности. Это обусловливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано более 1 млн 124 тыс. 401 уголовных производство. Это рост по отношению к прошлому году. Количество учтенных уголовных производств, где есть основание для расследования также выросла на 5% это 600 тыс производств в год. Увеличение произошло в ключевых областях, в Харьковской + 24%, Житомирская +22%, Одесская +18, Ивано-Франковска +16%, Киев +17", —сказал он.

Читайте также — Беззащитные защитники: полицейские превращаются в жертв криминала

Ранее сообщалось, что в Запорожье полиция задержала "серийных" автоугонщиков, которые случайно угнали полицейский автомобиль.

Читайте также — Днепр криминальный: самые резонансные преступления 2016 года