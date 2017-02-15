Флешмоб в Киеве: протестующие сожгли авто у здания комитетов Рады

Возле здания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики прошел флешмоб против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации.

Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. Предполагается, что при ввозе автомобиля достаточно оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки, после чего пользоваться таким авто в личных целях легально можно целый год. Но не в коммерческих – это запрещено законопроектом и облагается штрафом в размере 34 тысяч гривен.

Как сообщает корреспондент РИА Новости Украина, в знак протеста участники акции порвали на куски макет автомобиля и сожгли его.

Напомним, ранее акции протеста с требованием принятия проекта закона по легализации автомобилей на иностранной регистрации прошли по всей Украине. Также в столице участники протестов перекрывали въезды в город.