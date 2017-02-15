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    Фотоленты

    Флешмоб в Киеве: протестующие сожгли авто у здания комитетов Рады

    (обновлено: )196
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Сторонники принятия законопроекта №5567 на акции протеста под комитетеми Верховной Рады

    Возле здания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики прошел флешмоб против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации.

    Многокиллометровая пробка на Бориспольской трассе
    Канал ИА "Украинские новости" в Youtube
    Многокиллометровая пробка на Бориспольской трассе

    Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. Предполагается, что при ввозе автомобиля достаточно оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки, после чего пользоваться таким авто в личных целях легально можно целый год.  Но не в коммерческих – это запрещено законопроектом и облагается штрафом в размере 34 тысяч гривен. 

    Как сообщает корреспондент РИА Новости Украина, в знак протеста участники акции порвали на куски макет автомобиля и сожгли его.

    Напомним, ранее акции протеста с требованием принятия проекта закона по легализации автомобилей на иностранной регистрации прошли по всей Украине. Также в столице участники протестов перекрывали въезды в город.

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