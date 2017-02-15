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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 февраля: отчет Луценко, "ледяной водопад", "прогноз" сурка Маруси

    (обновлено: )29
    Львовский сурок во время праздника День сурка во Львове. По ежегодной традиции, сегодня разбудили сурка Марусю, которая была активной и спрогнозировала раннюю весну.
    Юрий Луценко
    В центре Киева появился ледяной водопад
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, воевавших в Афганистане.
    Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.
    Певица Руслана с первыми билетами на Евровидение-2017
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Билборд в поддержку Романа Зозули в Харькове
    Львовский сурок во время праздника День сурка во Львове. По ежегодной традиции, сегодня разбудили сурка Марусю, которая была активной и спрогнозировала раннюю весну.
    Львовский сурок во время праздника "День сурка" во Львове. По ежегодной традиции, сегодня разбудили сурка Марусю, которая была активной и спрогнозировала раннюю весну.
    УНИАН
    Юрий Луценко
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду провел совещание, на котором заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой.
    Фото со страницы ГПУ в Facebook
    В центре Киева появился ледяной водопад
    В центре Киева появился ледяной водопад.
    УНИАН
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве
    Протестующие сожгли макет машины у здания комитетов Рады в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, воевавших в Афганистане.
    Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, воевавших в Афганистане.
    УНИАН
    Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.
    Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Певица Руслана с первыми билетами на Евровидение-2017
    Певица Руслана с первыми билетами на Евровидение-2017.
    УНИАН
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    Под стенами Запорожской ОГА прошел митинг предпринимателей. Митингующие выступают против высоких тарифов, повышения налогов и увеличения штрафов.
    061.ua
    Ситуация в селе Веселое Донецкой области
    Жители села Веселое Донецкой области получают уголь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Билборд в поддержку Романа Зозули в Харькове
    Билборд в поддержку футболиста Романа Зозули в Харькове.
    Роман Синицин, facebook

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    Львовский сурок во время праздника "День сурка" во Львове. По ежегодной традиции, сегодня разбудили сурка Марусю, которая была активной и спрогнозировала раннюю весну.

    Во Львовском детском эколого-натуралистическом центре в среду разбудили сурка Марусю, которая предсказала раннюю весну.

    "Уже вчера сурок свистела. Сегодня Маруся очень бодро проснулась. Кроме того, сегодня ясная и морозная погода. Поэтому можно ожидать раннюю весну, возможно, даже за четыре недели. Сурок уже чувствует весну", — цитирует директора центра Игоря Антаховича УНН.

    Напомним, 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Вместе с тем до прихода праздника считалось, что в этот день встречаются зима и весна, поэтому по знакам природы можно было рассчитать, когда ждать тепла.

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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду провел совещание, на котором заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.

    Смотрите также: Брифинг Луценко по итогам работы ГПУ за год. Прямая трансляция

    В Киеве на улице Ивана Франко, 15а, в Шевченковском районе столицы появилась уникальная местная достопримечательность — 7-метровая глыба льда, которая образовалась из-за прорыва изношенной трубы.

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