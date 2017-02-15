Фотоитоги 15 февраля: отчет Луценко, "ледяной водопад", "прогноз" сурка Маруси

Во Львовском детском эколого-натуралистическом центре в среду разбудили сурка Марусю, которая предсказала раннюю весну.

"Уже вчера сурок свистела. Сегодня Маруся очень бодро проснулась. Кроме того, сегодня ясная и морозная погода. Поэтому можно ожидать раннюю весну, возможно, даже за четыре недели. Сурок уже чувствует весну", — цитирует директора центра Игоря Антаховича УНН.

Напомним, 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Вместе с тем до прихода праздника считалось, что в этот день встречаются зима и весна, поэтому по знакам природы можно было рассчитать, когда ждать тепла.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду провел совещание, на котором заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов.

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В Киеве на улице Ивана Франко, 15а, в Шевченковском районе столицы появилась уникальная местная достопримечательность — 7-метровая глыба льда, которая образовалась из-за прорыва изношенной трубы.

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