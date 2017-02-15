Луценко назвал имена нардепов, которых могут лишить неприкосновенности

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционных Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также члена фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича.

Ранее Луценко заявил, что намерен в ближайшее время внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с трех депутатов в связи с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов. Согласно законодательству, парламент по представлению Генпрокуратуры должен дать согласие на привлечение депутатов к ответственности.

"Это (Александр) Супруненко, (Вячеслав) Константиновский и (Нестор) Шуфрич", — сказал Луценко в среду на пресс-конференции.

По его словам, согласно законодательству, в случае, если депутаты уплатят налоги и штраф, они не будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры. Также сообщалось, что ГПУ расследует своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем.