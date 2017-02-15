Львовский сурок спрогнозировал раннюю весну

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Во Львовском детском эколого-натуралистическом центре в среду разбудили сурка Марусю, которая предсказала раннюю весну.

"Уже вчера сурок свистела. Сегодня Маруся очень бодро проснулась. Кроме того, сегодня ясная и морозная погода. Поэтому можно ожидать раннюю весну, возможно, даже за четыре недели. Сурок уже чувствует весну", — цитирует директора центра Игоря Антаховича УНН.

Напомним, 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Вместе с тем до прихода праздника считалось, что в этот день встречаются зима и весна, поэтому по знакам природы можно было рассчитать, когда ждать тепла.

Ранее сообщалось о праздновании Дня сурка в США.