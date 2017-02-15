Кризис с углем не закончился, а уже наступает кризис с газом и рост тарифов

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) на начало февраля составили меньше 10 миллиардов кубометров. Кроме использования газа на отопление населенных пунктов Украины необходимо также выполнять обязательства по транзиту российского газа иностранным потребителям. Для этого необходимо, чтобы в подземных хранилищах, которые соединены с газотранспортной системой, находилось некое количество газа.

Хватит ли газа?

Запасов, в 9,8 миллиарда кубометров хватило бы для завершения отопительного сезона и выполнения обязательств по транзиту, как говорится, "впритык". Даже холодная погода февраля и, возможно, поздняя весна, не повлияли бы на течение отопительного сезона. Многие эксперты смотрели на его прохождение с осторожным оптимизмом, а пессимисты отмечали слишком легкомысленное отношение организации, которая была ответственна за закачку газа в ПХГ. НАК "Нафтогаз Украины" поставил во главу угла расчет на теплую зиму, и немного ошибся: запасов газа в 14,5 млрд кубометров хватит на прохождение отопсезона, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств.

И они возникли. Но не в газовом направлении, а в смежном, угольном. Депутаты от "Народного фронта" Семен Семенченко и Владимир Парасюк "вдруг" увидели корень зла продолжающейся войны на востоке Украины в поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий и торговли вообще. Три года торговля шла, а тут они решили ее прекратить, заблокировав железнодорожное сообщение с ЛДНР.

Правительство Украины оказалось неготово к такому вызову: о диверсификации поставок угля говорилось еще летом. Тогда Минэнерго заявляло о возможности такого плана. Но дальше разговоров дело не пошло.

В настоящее время правительство озаботилось дефицитом угля, но не спешит вводить чрезвычайное положение в энергетике.

Тем временем эксперты утверждают, что наряду с веерными отключениями, возможно, будут запускаться газомазутные блоки теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС). И тут вопрос запасов газа приобретает новую актуальность.

Сколько нужно газа?

Пока все внимание приковано к ситуации с углем и вероятности масштабных веерных отключений, на второй план отошел не менее актуальный вопрос. Хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона, и где его брать, если с ним сложится такая же ситуация как и с углем?

А запасы природного газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже 9 миллиардов кубометров. "По состоянию на сегодняшнее утро (13 февраля — Авт.) запасы голубого топлива в газохранилищах уменьшились до уровня 8,969 миллиарда кубических метров", — сообщил оператор газотранспортной системы страны компания "Укртрансгаз". По данным компании, потребление газа в январе составило 2,1 млрд кубометров. Пока что февраль не уступает по морозности январю, поэтому стоит ожидать таких же объемов потребления.

Директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что заявленный уровень энергоносителей в реальности может оказаться ниже.

"Я думаю, что проблема глубже, чем нам рассказывают. Проблема не столько в блокировании поставок, поскольку уголь везут не по одной ветке железной дороги. Проблема в том, что реальные запасы энергоносителей несколько отличаются от декларируемых, и, скорее всего, в меньшую сторону", — подчеркнул Рябцев.

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По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, если блокадные инициативы Семенченко и Парасюка увенчаются успехом, украинским энергетикам придется перейти в аварийный режим работы, что приведет не только к веерным отключениям, но и поставит под угрозу теплоснабжение крупных населенных пунктов, которые "запитаны" от ТЭС.

"Что вынуждены будут сделать энергетики? Запустить в работу газомазутные блоки. Их немного и покрыть ими недостающие мощности не получится. Запустятся они или нет — тоже большой вопрос, и там достаточно высокая себестоимость производства электроэнергии, 2,80-3 гривны стоит производство киловатта в час", — отметил Землянский.

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Поэтому, по мнению эксперта, заявление НКРЭКУ про цену киловатта в 2,3 грн, если Украина перейдет на импортный уголь, слишком очень оптимистичное.

"Для запуска газомазутных блоков придется импортировать дополнительные объемы газа, напомнил аналитик, от 3 до 4 млрд кубометров. И эти деньги придется откуда-то брать, и компенсировать. Эта ситуация приведет к тому, что все последствия решений лягут на плечи населения, начиная от веерных отключений и заканчивая ростом тарифов на электроэнергию", — констатировал аналитик.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, запуск газомазутных блоков будет зависеть от развития ситуации с дефицитом угля.

"Если власти примут решение об использовании блоков, которые производят электрическую энергию из газа, на теплоэлектроцентралях и теплоэлектростанциях (а таких блоков не так уж и много, особенно на ТЭС), то в текущих реалиях газа может не хватить. Осенью 2016 года Минэнерго поручил "Нафтогазу" накопить к 1 ноября 2016 года не менее 16 миллиардов кубов, однако это сделано не было. Оказалось, что правительство и Минэнерго предвосхитило эти события. Я думаю, что сценарий использования этих блоков достаточно рисковый, и все это прекрасно понимают. Все зависит от развития ситуации. Возможно, их будут включать на короткие периоды. Какие решения будут приняты — неизвестно", — констатировал Марунич.

"Когда на кону будет стоять вопрос масштабных веерных отключений или других серьезных проблем, может быть принято решение в том числе по дозагрузке. В 2014 году такие решения принимались, но тогда угроза (веерных отключений — Авт.) возникла в декабре, когда запасы газа были ощутимее", — напомнил эксперт.

"Что они сделают в этот раз — мне неизвестно. Все будет зависеть от конкретных условий. Я не знаю, какой возобладает подход. Но точно можно сказать, что использование таких блоков повлечет рост потребления газа, причем достаточно существенный. А это повышает риски завершения отопительного сезона в нормальном режиме, даже таком, каким он есть сейчас, низкорисковым, в разрезе газовых запасов", — подчеркнул Марунич.

Украинская сторона для запуска газомазутных блоков не собирается закупать дополнительные объемы газа в России. "Газовая независимость" от России — последний фетиш, которым еще можно пользоваться в диалоге с собственными гражданами.

В то же время, пассивная позиция по отношению к инициаторам блокады настораживает. Складывается впечатление, что власти выгодно загнать ситуацию в угол, чтобы потом, например, повысить тарифы на газ в угоду МВФ. В случае возникновения критической ситуации с обеспечением электроэнергией, когда будут запущены блоки, работающие на газе, можно объявить о героическом спасении населения Украины от гуманитарной катастрофы. И на волне эйфории скромно объявить "цену" спасения — повышение тарифов на газ с 6879 до 10000 гривен. Недовольным затыкают рты великой победой, остальным — обещают субсидии. Не беда, что и субсидию потом отменят под каким-нибудь благовидным предлогом.