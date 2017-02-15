Экс-депутат Госдумы Вороненков дал показания по делу Януковича - Луценко

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, который переехал в Украину, дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.

"На данный момент его показания были для нас очень важными", — сказал Луценко в среду на брифинге, отвечая на вопрос о сотрудничестве Генпрокуратуры Украины с экс-депутатом по делу Януковича.

Луценко заявил, что экс-депутат сообщил следствию, что Янукович якобы написал два письма с просьбой ввода войск в Украину — "одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что вопрос об исключении из партии Дениса Вороненкова, который, по данным СМИ, получил гражданство Украины, будет решен на пленуме коммунистической партии в марте.