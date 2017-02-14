Ты не поверишь! Об украинском языке в ЛДНР

"ЛуганскИнформЦентр"

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Опасно ли говорить по-украински в ЛНР?

Представления о том, что происходит на востоке Украины, на неподконтрольных правительству территориях, у большинства украинцев очень смутные.

Часть как будто даже не догадывается о существовании линии фронта на третьем году войны. Одна киевская активистка, рассказывают журналисты Луганского областного радио (эвакуированного в Северодонецк), уточняла у них: мол, после круглого стола они поедут обратно в Луганск?

Другая часть убеждена, что там до сих пор царит беспредел, на улицах полно боевиков с оружием, разгул бандитизма и репрессии, такие, что за любое украинское слово в ЛНР тут же заберут "на подвал".

На самом деле, оказывается, не за любое. То есть попасть в поле зрения Министерства госбезопасности или Генпрокуратуры ЛНР можно и с безупречным русским языком. На хорошем русском писали в Facebook Геннадий Беницкий и Эдуард Неделяев (Edward Ned), которых МГБ заподозрило в "экстремизме" и арестовало. Одного в конце ноября, другого – под Новый год.

Однако если не выступать против ЛНР, то украинский не только безопасен, но даже может принести награды – победу в олимпиаде или даже литературную премию. А если вы хотите показать "Украину без политики, с неимоверным юмором, песнями, ту Украина, которую мы знали и любили, которая до сих пор у нас в сердце", – в таком случае вам гарантированы всемерная поддержка и обильная пресса в республике.

За неправильный учебник – в Генпрокуратуру

Впрочем, украинский все же "зона повышенного риска", как ни крути. Проблемы с Генпрокуратурой получил в конце минувшего года учитель мовы из города Перевальска (ЛНР). Как сообщал "ЛуганскИнформЦентр", ведомство, "в ходе мониторинга социальных сетей… установило факт использования учителем одной из школ Перевальска учебно-методической литературы по украинскому языку, не рекомендованной Научно-методическим центром развития образования ЛНР".

"Хочу обратиться к жителям Луганской народной республики, к руководству учебных заведений, также к родителям учеников и ученикам – не оставаться в стороне и в случае выявления таких фактов незамедлительно обращаться в соответствующие органы", – призвал представитель Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац.

В Минобразования тогда напомнили, что программы поменяли с 2015 года – исключив патриотическую направленность уроков украинского. А вот этот перевальский учитель не внял, так что ответственность несет не министерство, а сам учитель и его директор. Инцидент стал поводом для промоушена собственных разработок министерства.

О подготовке собственных учебников украинского языка и литературы в Луганске сообщали еще в начале октября 2016. Министр образования Валентина Ткаченко рассказала, что создана творческая группа, которая сделает это, взяв за основу советские книги.

Такой подход, говорит министр, одобрил глава ЛНР Игорь Плотницкий, который пообещал профинансировать печать.

Тексты о столице ЛНР – не политика

Случай показать наработки как раз и представился во время скандала с учителем из Перевальска. В Научно-методическом центре развития образования объяснили, что "постарались сделать учебники не политизированными". В частности, дополнив "региональным компонентом".

"Это и рассказы о профессиях, которые встречаются у нас на территории, в частности шахтерской, и тексты о Луганске как столице Республики, и материалы о природе нашего края", – рассказала руководитель разработчиков Оксана Колесникова.

"ЛуганскИнформЦентр" Представитель минобразования ЛНР Оксана Колесникова презентует будущие учебники

А пока учебники не изданы, Минобразования изучило существующие пособия по украинской филологии и подготовило списки рекомендуемых.

Преподаватели рассказывают, что в школах и вузах (в том числе колледжах) учебные планы остались прежними. Украинисты опасались, что потеряют в нагрузке и, соответственно, в оплате, но количество часов не уменьшилось. А в числе предметов, по которым проводится олимпиада среди школьников, украинский тоже есть.

Единственное, говорят педагоги, отличие от прежних времен – отсутствие в ЛНР итогового контроля в виде внешнего независимого оценивания по украинскому.

Почему и зачем продолжают учить этот язык в молодой республике, провозгласившей себя частью "русского мира"?

Кому оно надо?

Причин, по которым в Луганске сохраняется украинский театр (переименованный, правда, в "Театр на Оборонной") и преподавание украинского в школах и вузах, несколько. Все это не только для того, чтобы не оставить без куска хлеба педагогов и артистов.

Первая и главная причина – возможность официально повторять то, что произнес глава Союза писателей ЛНР и известный пропагандист "Русского мира" Глеб Бобров.

"Мы не воюем с украинской культурой, украинским языком, украинской нацией – мы противостоим киевской хунте, той нацистской силе, которая пытается сломать мировоззрение целой стране. Украинский язык числится среди государственных (в ЛНР – Ред.), и никакого ущемления его нет", – объясняет он.

Бобров считает создание собственных учебников украинского языка "совершенно необходимым". Потому что именно с помощью учебников "мировоззрение ломали" в течение 23 лет независимости, что и привело, по мнению писателя, к событиям 2014 года в Донбассе.

В Минобразования ЛНР утверждают, что родители сами выбирают язык обучения, и число украинских классов сократилось за последние 3 года "незначительно". Дело, очевидно, в том, что будущее выпускники и их родители все же связывают с украинскими вузами.

Рецепт для всей Украины

Языковая тема чуть ли не четверть века остается предметом столкновений в Украине. "Бандеровцы хотят запретить русский язык", "из-за засилья русского языка умирает украинский" – карту языка успешно разыгрывали и на востоке, и на западе Украины.

В преимущественно русскоязычном Донбассе многие в штыки воспринимали украинизацию. После ввода обязательного украинского дубляжа в кинопрокате сборы упали. Некоторые кинопрокатчики даже завозили нелегально копии фильмов из Ростовской области, говорят люди, знакомые с этим бизнесом.

Руководство же страны даже при "пророссийском" президенте Януковиче и при засилье "регионалов" в Верховной Раде не сделало русского вторым государственным. Очевидно, опасаясь протестов на "западенщине"…

Парадоксальным образом решение проблемы "второго государственного" подсказывают непризнанные республики Донбасса. А именно:

"1. Государственными языками в Луганской Народной Республике являются русский и украинский языки.

2. Официальным языком делопроизводства во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления Луганской Народной Республики является русский язык", – сказано в ст. 10 "Временного Основного закона ЛНР" (сохранена орфография оригинала).

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Авторы "Конституции" не видят противоречия между параграфами. То есть, очевидно, такое предоставление прав русскому языку в Украине они бы тоже посчитали приемлемым.