"Квартирное дело" в отношении нардепа Лещенко закрыто

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко невиновным в инкриминируемом ему административном правонарушении при покупке квартиры в центре столицы, об этом в среду написал сам депутат на странице в Facebook.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения при покупке Лещенко квартиры в центре Киева. В связи с этим Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по статье "незаконное обогащение". В декабре 2016 года Генпрокуратура закрыла дело о покупке квартиры Лещенко.

"Только что суд закрыл дело по мне в связи с отсутствием состава правонарушения. Это результат рассмотрения протокола НАПК о получении мной несуществующего подарка. Речь о так называемом "квартирном деле" и якобы скидке, которой не было в природе", — заявил Лещенко.

Ранее в СМИ и соцсетях вызвала широкий резонанс информация, что Лещенко купил квартиру в центре Киева общей площадью 192 квадратных метра, о чем свидетельствует справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество. При этом официально задекларированных депутатом средств недостаточно для покупки такой квартиры. Сам он заявил, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. По словам Лещенко, в этой квартире он планирует проживать с любимой женщиной.