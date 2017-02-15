Автоматчики из ГПУ и полиции провели обыски в Волынском облсовете

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Масштабные обыски прошли в среду в здании Волынского областного совета, сообщил глава регионального законодательного органа Игорь Палица.

"Сегодня в Волынский облсовет с обысками пришла Генпрокуратура! Согласно решению знаменитого Печерского суда, следователи пришли забрать всю документацию, связанную с лицензией "Волыньприродоресурса" на добычу янтаря", — написал Палица на своей странице в Facebook.

volynnews.com Автоматчики в Волынском областном совете

Он подчеркнул, что коммунальное предприятие, которое принадлежит общине области, ранее получило разрешение на добычу янтаря законно и официально, поэтому его деятельность полностью легальна.

Местные СМИ также сообщают, что в настоящее время расследуется уголовное дело против должностных лиц Государственной службы геологии и недр Украины, а правоохранители пришли, чтобы изъять оригиналы сессионных решений, касающихся КП "Волыньприродресурс", хотя эти документы не секретны и находятся открытом доступе на сайте облсовета.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Житомирской области намерены создать областное коммунальное предприятие, которое будет заниматься добычей янтаря.