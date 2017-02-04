Власти Житомирской области намерены заняться добычей янтаря

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году в Житомирской области намерены создать областное коммунальное предприятие, которое будет заниматься добычей янтаря. Об этом заявил председатель Житомирской областной госадминистрации Игорь Гундич.

"На сегодня я, председатель облсовета и депутаты пришли к выводу, что нужно создавать коммунальное предприятие. Думаю, другого пути у нас нет. Мы будем двигаться к тому, чтобы в этом году создать областное коммунальное предприятие. Как оно будет называться – неважно. Главное – это проблемный вопрос решить и направить в легальное русло. У меня нет никаких личных интересов в янтарных районах и не будет. На следующей неделе делегация из Житомирской области намерен посетить Волынскую область и посмотреть, как они создавали такое предприятие, обменяться опытом", – цитирует Гундича "Укринформ".

В июне в Житомирской области власть активно обсуждала вопрос создания коммунального предприятия "Янтарь Полесье", которое будет заниматься добычей и переработкой полезных ископаемых и драгоценных металлов с последующей реализацией изделий. Однако решение о создании такого коммунального предприятия так и не было принято, а в "крышевании" нелегальной добычи "солнечного камня" эксперты обвинили как местных силовиков и чиновников, так и некоторых народных депутатов.

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Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу о стрельбе в Олевске Житомирской области было изъято полтонны янтаря.