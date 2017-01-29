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    Журналист: убийство в Ровенской области связано с незаконной добычей янтаря

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    Как рассказал журналист в соцсети, убийство в селе Ровенской области произошло на почве конфликта между скупщиками незаконно добытого янтаря и заезжими участниками группировки.
    В Ровенской области в селе Люхчин мужчина расстрелял односельчанина у магазина.
    facebook.com/arsen.avakov

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Убийство в селе Люхчин Сарненского района Ровенской области произошло на почве конфликта между скупщиками янтаря незаконной добычи и заезжими участниками группировки, предлагавшей свои услуги.

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    Об этом сообщил  журналист ТРК "Ривне 1" Дмитрий Леонтиюк в Facebook.

    "Диалог не заладился. Одни сильные приезжие, другие – темпераментные местные. Слово за слово и пошло-поехало. По давней полесской традиции непрошеных гостей встречать короткими автоматными очередями и звучными залпами из охотничьих ружей.  Гости традицию знали, а поэтому и обеспечили соответствующую плотность огня со своими визави. Скупщик ранен, но жив. Отец скупщика.. не довезли живым до больницы", — написал Леонтиюк.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Ровенской области в селе Люхчин мужчина расстрелял односельчанина у магазина.

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