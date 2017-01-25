В Ровенской области изъят контрабандный янтарь на полмиллиона гривен

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Работники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции изъяли почти 50 килограммов контрабандного янтаря, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"По полученной информации, трое граждан собирались перевозить партию незаконно добытого камня. В дальнейшем оперативники установили маршрут их движения. На обочине возле села. Александрия Ровенского района был припаркован автомобиль, в который трое граждан пытались погрузить сумки. Все лица — жители Березновского и Костопольского районов. Во время досмотра багажа сотрудники УЗЭ в Ровенской области обнаружили два мешка с янтарем весом почти 50 килограммов", — сообщает подробности ведомство.

npu.gov.ua Изъятие контрабандного янтаря в Ровенской области

npu.gov.ua Изъятие контрабандного янтаря в Ровенской области

По предварительным оценкам, стоимость изъятого "солнечного" камня составляет почти полмиллиона гривен.

Полицейские устанавливают место назначения янтаря-сырца, а также лиц, организовавших его незаконную добычу.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области.