наверх
25.01.201704:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ровенской области изъят контрабандный янтарь на полмиллиона гривен

    (обновлено: )8
    В Нацполиции рассказали, что трое граждан собирались перевозить партию незаконно добытого камня, при обыске у них обнаружили два мешка с янтарем весом почти 50 килограмм.
    Изъятие контрабандного янтаря в Ровенской области
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Работники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции изъяли почти 50 килограммов контрабандного янтаря, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

    "По полученной информации, трое граждан собирались перевозить партию незаконно добытого камня. В дальнейшем оперативники установили маршрут их движения. На обочине возле села. Александрия Ровенского района был припаркован автомобиль, в который трое граждан пытались погрузить сумки. Все лица — жители Березновского и Костопольского районов. Во время досмотра багажа сотрудники УЗЭ в Ровенской области обнаружили два мешка с янтарем весом почти 50 килограммов", — сообщает подробности ведомство.

    npu.gov.ua
    Изъятие контрабандного янтаря в Ровенской области
    npu.gov.ua
    Изъятие контрабандного янтаря в Ровенской области

    По предварительным оценкам, стоимость изъятого "солнечного" камня составляет почти полмиллиона гривен.

    Полицейские устанавливают место назначения янтаря-сырца, а также лиц, организовавших его незаконную добычу.

    Ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался вывезти в Китай более 100 килограммов янтаря, добыча которого ведется в Ровенской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения