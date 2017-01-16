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    Во всех схемах незаконной добычи янтаря участвуют правоохранители - эксперт

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (290)

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    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович в эфире "ГС" пояснил, почему возникают инциденты между местным жителями, которые добывают янтарь, и приезжими.
    Протест жителей Олевска
    Олександр Ніколайчук, facebook

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В центре Олевска Житомирской области в ночь на понедельник произошла потасовка между несколькими десятками мужчин с применением оружия.

    Протест жителей Олевска
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    Шесть человек ранены, один погиб, сообщается на сайте полиции. По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве между местными жителями и приезжими из Львовской области.

    Общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы, чтобы их защитили.

    "Доходит иногда до абсурдных вещей, но самая большая проблема в том, что за всеми этими схемами стоят представители правоохранительных органов. Прежде всего, это местная Служба безопасности, местное МВД, которое сегодня называется полиция. Опять же, и сама нелюстрированная прокуратура, суды местные. Они все фактически создают "крышу" для определенных структур, обычно, заезжих структур, которые захватывают территории, и дальше уже начинается борьба за тот ограниченный ресурс между местными и неместными", — заявил Ляхович.

    При этом он подчеркнуть, что подобные инциденты часто происходят с применением оружия.

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