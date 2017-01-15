В Ровенской области произошла перестрелка на янтарных промыслах - нардеп

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Ровенской области в Старом Селе Рокитновского района произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими, которые объявили, что они теперь "крыша", сообщил нардеп Андрей Лозовой в Facebook.

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По словам Лозового, местные жители были и сами хорошо вооружены. По его данным, двое "гостей" получили огнестрельные ранения.

Лозовой утверждает, что местные старатели жаловались в местную полицию на людей, которые навязывали им "крышу", однако никакой реакции правоохранителей не было.

"После сегодняшней перестрелки Рокитновская полиция таки вмешалась. Только не на стороне закона и правопорядка, а на стороне… заезжих бандитов. Спасали "гостей" от самосуда местных. Никаких претензий к "крыше" с боевыми гранатами — нет", — написал нардеп.

Лозовой призвал министра внутренних дел Арсена Авакова, также и.о. руководителя Нацполиции Вадима Трояна и начальника Нацполиции Ровенской области Валерия Присяжнюка "немедленно отреагировать на события в Рокитновском районе и отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника Нацполиции в Рокитновском районе Михаила Евтушика".

Ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили преступную группировку, нелегально добывавшую янтарь, в которую входили руководящие работники Службы безопасности Украины и областной прокуратуры. У зампрокурора региона при обыске нашли золотые слитки и мешки с янтарем. После инцидента прокурор области был уволен от занимаемой должности.