Полиция: причина перестрелки в Житомирской области не связана с янтарем

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Причина перестрелки в Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря, заявил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Основная причина происшествия не изменилась… пытаются связать это событие с янтарем. Я еще раз сообщаю, что косвенно оно может касаться, потому что все, кто живет в Олевском районе, имеют отношение к янтарю. И все, кто принимал участие, так или иначе занимаются этим нелегальным промыслом. Но непосредственно это событие было исключительно на бытовой почве, которое переросло в кровавую стрельбу", – сказал Печененко.

Он добавил, что сейчас практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены.

Также Печененко сообщил о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

Напомним, в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.