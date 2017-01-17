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    Полиция: причина перестрелки в Житомирской области не связана с янтарем

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    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (300)

    (обновлено: )29
    Как сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области, "непосредственно это событие было исключительно на бытовой почве, которое переросло в кровавую стрельбу".
    На месте стрельбы в Олевске
    Facebook Александра Николайчука

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Причина перестрелки в Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря, заявил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Facebook Александра Николайчука
    Житомирщина, трагическая перестрелка: война за янтарь или местные разборки

    "Основная причина происшествия не изменилась… пытаются связать это событие с янтарем. Я еще раз сообщаю, что косвенно оно может касаться, потому что все, кто живет в Олевском районе, имеют отношение к янтарю. И все, кто принимал участие, так или иначе занимаются этим нелегальным промыслом. Но непосредственно это событие было исключительно на бытовой почве, которое переросло в кровавую стрельбу", – сказал Печененко.

    Он добавил, что сейчас практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены.

    Также Печененко сообщил о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

    Напомним, в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

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