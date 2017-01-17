Хроника 16 января: визит Байдена, новые требования МВФ, янтарные разборки в Олевске

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 16 января, Украина подала иск в суд ООН против РФ, в МВФ озвучили новые условия кредита, а в Олевске произошла массовая перестрелка. Помимо этого в Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Порошенко и Байдена

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества. Он также отметил успехи правительства Украины в восстановлении экономики. Ранее Байден провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, на которой премьер поблагодарил Байдена за "веру в Украину", а также за то, что "Украина была и остается в вашем сердце".

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Украина подала иск в суд ООН против РФ

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. Ранее сообщалось, что соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко. Президент напомнил о "многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске", а также о сбитом самолете рейса МН17, сказано в сообщении.

Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений, сообщает Елисейский дворец. В ходе телефонного разговора Олланд отметил срочную необходимость добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности, освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

Переговоры в Минске по Донбассу

В Минске состоялось первое в 2017 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе, в том числе с использованием тяжелого вооружения, имеют место, но их количество снизилось по сравнению с декабрем, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Он подчеркнул, что вопросы полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил и защиты гражданского населения остаются приоритетными.

Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в понедельник опубликовала на своей странице в Facebook обновленные списки пленных со стороны Киева и ополченцев. Всего в списках фамилии 525 человек, которые запрашиваются ДНР, и 378 – ЛНР. Кроме того в обновленных списках опубликованы фамилии, 103 россиян, которые попали в украинские тюрьмы в 2014–2016 годах и 137 человек, которых, по данным Савченко, разыскивает Киев.

Минюст опубликовал список кандидатов на должность главного люстратора

Министр юстиции Павел Петренко опубликовал список десяти кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации. Ранее сообщалось, что Министерство юстиции не будет назначать 23 летнюю Анну Калинчук и.о. руководителя Департамента по вопросам люстрации. "Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора — это наша принципиальная позиция", — написал Петренко на своей странице в Facebook.

Митинг под ГПУ коррупции в "Укрзализныце"

В Киеве в понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины состоялся митинг против коррупции в "Укрзализныце". Активисты требовали прекратить коррупцию в государственной структуре. Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров". В частности, протестующие подвергли критике деятельность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна. Напомним, Кабмин назначил Бальчуна главой "Укрзализныци" в апреле 2016 года.

Новые требования МВФ к Украине

До конца января 2017 года Кабинет министров должен принять решение о монетизации субсидий, а Фонд гарантирования вкладов — заказать аудит работы "ПриватБанка" в последние полгода до национализации, отмечается в новых требованиях Международного валютного фонда. До конца марта 2017 года Верховная Рада также должна принять законопроект о рынке сельскохозяйственной земли и отменить действующий мораторий на ее продажу, а также прописать в законодательстве создание антикоррупционных судов.

Кабмин одобрил назначение главы нового оператора ГТС

Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина на пост исполняющего обязанности главы правления нового оператора газотранспортной системы (ГТС) — ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Кабинет министров в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". В среду СМИ сообщали о назначении Ноздрина со ссылкой на свои источники.

Стрельба в Житомирской области

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. "В результате ЧП огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи", — сообщили в Нацполиции. В понедельник утром жители Олевска вышли на акцию протеста после перестрелки.

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Запись допроса Пашинского попала в сеть

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов разместил в интернете аудиозапись допроса нардепа Сергей Пашинского. Ранее сообщалось, что сам Пашинский потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки с раненным им Вячеславом Химикусом. В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом: неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил нападавшему ногу. В свою очередь пострадавший уверяет, что депутат целился ему в грудь.

Рейтинг популярности Трампа перед инаугурацией бьет антирекорды

Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup. По данным исследования, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту с одобрением. Рейтинг популярности Барака Обамы перед инаугурацией находился на уровне 78%, Джорджа Буша-младшего — 62%.

Спецоперация в Стамбуле: исполнителя теракта в ночном клубе взяли живым

Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены. Позже ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата праздника выбрана не случайно — именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Caver, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.

Также 16 января отмечают свой профессиональный праздник все заливщики льда: и профессионалы, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы.