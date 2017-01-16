Кабмин одобрил назначение главы нового оператора ГТС

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина на пост исполняющего обязанности главы правления нового оператора газотранспортной системы (ГТС) — ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Согласиться с предложением министра энергетики и угольной промышленности о назначении Ноздрина Валерия Николаевича исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины", — говорится в решении от 11 января.

Кабинет министров в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины".

В среду СМИ сообщали о назначении Ноздрина со ссылкой на свои источники.