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    Политика

    Кабмин одобрил назначение главы нового оператора ГТС

    (обновлено: )3
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина на пост исполняющего обязанности главы правления нового оператора газотранспортной системы (ГТС) — ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

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    "Согласиться с предложением министра энергетики и угольной промышленности о назначении Ноздрина Валерия Николаевича исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины", — говорится в решении от 11 января.

    Кабинет министров в ноябре в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины".

    В среду СМИ сообщали о назначении Ноздрина со ссылкой на свои источники.

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