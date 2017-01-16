Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек.

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"В результате ЧП огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Полиция начала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события — Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства.