Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений, сообщает Елисейский дворец.

"Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции наряду с Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений", — говорится в коммюнике.

В ходе телефонного разговора Олланд отметил срочную необходимость добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности, освобождению пленных и восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

"Он также подчеркнул, что Франция готова в случае необходимости оказать полную поддержку для продолжения реализации важных реформ, которые были начаты президентом Порошенко", — сообщили в администрации Олланда.

Последний саммит в "нормандском формате" — Франция, Германия, Россия, Украина — состоялся в Берлине 19 октября.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.