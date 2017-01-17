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    Спецоперация в Стамбуле: исполнителя теракта в ночном клубе взяли живым

    Тема:

    Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (53)

    (обновлено: )59
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Абдулгадир Машарипов
    Абдулгадир Машарипов - предполагаемый террорист, устроивший расстрел ночном клубе Стамбула
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    ntv.com.tr
    Сообщник, в доме которого скрывался подозреваемый, родом из Киргизии
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    ntv.com.tr
    Полиция во время спецоперации по задержанию Абдулгадира Машарипова
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    ntv.com.tr
    Операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    ntv.com.tr
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в убийстве 39 человек в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь
    Спецоперация по задержанию Абдулгадира Машарипова
    ntv.com.tr
    Машарипова задержали в доме его приятеля
    Абдулгадир Машарипов
    @senthilarion
    Абдулгадир Машарипов
    Абдулгадир Машарипов - предполагаемый террорист, устроивший расстрел ночном клубе Стамбула
    Телеканал NTV
    Абдулгадир Машарипов - предполагаемый террорист, устроивший расстрел ночном клубе Стамбула

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    Сообщник, в доме которого скрывался подозреваемый, родом из Киргизии

    Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает телеканал NTV.

    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    @NewsCenterHQ
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские

    Смотрите также: Появились кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле

    Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Позже ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 

    По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Машарипов скрывался там в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал три дня назад.

    Читайте также: Стрелять всегда, стрелять везде! Применение оружия как массовое явление

    В ходе полицейской операции он не успел воспользоваться оружием. Телеканал демонстрирует фотографию задержанного террориста (см. ниже).

    Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.

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