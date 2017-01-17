Спецоперация в Стамбуле: исполнителя теракта в ночном клубе взяли живым

Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает телеканал NTV.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Позже ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Машарипов скрывался там в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал три дня назад.

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В ходе полицейской операции он не успел воспользоваться оружием. Телеканал демонстрирует фотографию задержанного террориста (см. ниже).

Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.