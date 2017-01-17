Подарок Байдену от ГПУ, иск в Гаагу против РФ и дело Ефремова. Мнение политолога

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Состоялся визит в Украину вице-президента США Джо Байдена. Политик прилетел выразить поддержку, а также отметить юбилей со дня установления дипломатических отношений между странами. В ближайшее время, после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, заканчивается срок полномочий Байдена в составе администрации президента США.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил о месте работы и об образовании десяти кандидатов на конкурс председателя люстрационного департамента при Минюсте. Министр добавил, что законодательством такой шаг не предусмотрен, однако министерство пошло на него ради открытости процесса.

Также стало известно, что Александр Ефремов, экс-глава Партии Регионов, конвоирован в Луганскую область. Его доставили в Старобельск, где его ждут дальнейшие судебные разбирательства.

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Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

О визите Джо Байдена

Джо Байден позитивно оценил реформы, сотрудничество с МВФ, выделил национализацию "ПриватБанка", запуск Е-декларирования, работу НАБУ и САП. Также Байден призвал сохранять веру в Минский процесс. Вице-президент в очередной раз напомнил, что реализовать реформы должны только сами украинцы.

Чем вам запомнился визит в Киев вице-президента США Джозефа Байдена?

— Каких-то особых результатов и нет, даже не было каких-то протокольных заявлений или соглашений подписано. Это визит доброй воли или последний реверанс администрации Обамы перед Украиной, потому что они как никто прекрасно понимают, что новый президент и его администрация, скорее всего, это будет абсолютно другое вообще понимание украинского вопроса, возможна даже абсолютно противоположная точка зрения.

Байден имеет определенные бизнес-активы в Украине через своего сына Хантера, который входит в совет директоров газовой компании, которая принадлежит представителю еще предыдущей власти, Злочевскому. И как-то очень удивительно, на прошлой неделе ГПУ закрыла абсолютно все дела по этой компании и теперь она может абсолютно легально и законно продолжать вести свой газовый бизнес в Украине, то есть, наверное, был такой подарок от ГПУ для Байдена.

Я думаю, он прилетел исключительно по личным мотивам, то есть никаких общегосударственных вопросов он уже и не может решить, потому что тут уже нет времени, полномочий. Даже если были какие-то сегодня приняты решения, то они бы даже не успели их имплементировать. Конгресс бы не смог проголосовать теоретически, если бы было очень сильное желание предоставить летальное вооружение, о чем постоянно украинская сторона ходатайствовала, или какую-то финансовую помощь очередную. Может, сегодня кто-то еще успел с ним несколько селфи сделать, но не более.

Байден заявил, что будет баллотироваться, возможно, в президенты в ходе следующих выборов от демократов. Как вы это прокомментируете?

— Я не знаю, стоит ли вообще нам рассчитывать на то, что через четыре года в США придет проукраинский президент. Он уже в достаточно преклонном возрасте, я не уверен, что он будет через четыре года физически в состоянии баллотироваться.

А во-вторых, в США практически всегда избирают президентов на два срока.

В-третьих: в Украине-то выборы раньше пройдут, чем в США. Поэтому на месте нынешней власти я бы не сильно надеялся на то, что через четыре года там будет в США. Надо думать о том, что у нас будет, причем будет завтра.

Поэтому, если еще проанализировать этот подход к прессе, то это был набор общих фраз: демократия, реформы, Минские соглашения. То есть, в принципе, он ничего не сказал нового, прорывного.

Я не исключаю, что его Обама попросил прилететь, потому что сам Обама — первый президент за всю историю независимости Украины, который не посетил за два срока нашу страну. Возможно, это как-то пытался компенсировать Байден. Я думаю, для украинских политиков и чиновников это, наверное, имело какое-то значение, для Байдена – не знаю. Учитывая, что сам Байден не вхож в круг лиц, которых воспринимает новый президент США, то вряд ли он как-то сможет Украине за четыре года помочь уже.

О конкурсе на главного люстратора страны

"Несмотря на то, что украинским законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг: прозрачность всех процессов отбора — это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", — написал у себя на странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

Как изменится процесс люстрации после избрания главы департамента люстрации в Минюсте?

— По-моему, практически всех и так уже давно люстрировали. То есть зачем этот департамент на постоянной основе, мне непонятно.

Во-вторых, тут ситуация с люстрацией очень щепетильна, потому, что допустим, по мнению Венецианской комиссии, закон о люстрации нарушает даже элементарные права человека. Как и любая норма, применяемая к человеку, она должно носить индивидуальный характер, а не коллективный.

То есть люстрировать надо было каждого конкретно, по индивидуальному решению суда, а не как у нас это делали, и мы ожидаем решения КСУ на предмет того, что закон о люстрации вообще не конституционен. Его просто пока не оглашают по политическим мотивам.

Некоторых уже восстановили. Если не будут восстанавливать решением украинского суда, то они потом будут получать огромные выплаты по решению ЕСПЧ. Это без сомнения. Более того, за эти три года градус общественного настроения склонился к тому, что оно требует, чтобы люстрировали многих нынешних представителей власти, а некоторых, наверное, еще и отправили под суд.

Поэтому я не столь серьезно оценивал бы, кто этим будет заниматься. На самом деле не исключаю, что опять какого-то иностранного туда поставят представителя, чтобы он этим занимался.

Процесс люстрации, который уже проведен, как вы оцените?

— Всех ключевых чиновников высшего и среднего звена люстрировали, остались какие-то мелкие члены на каких-то мелких должностях, но у нас люстрируют без разбора.

Допустим, один из самых показательных примеров, это был первый заместитель министра финансов — человек, который написал практически последних 10-15 бюджетов Украины. И когда его люстрировали, хотя он был чисто технической фигурой там, то пришлось просить компанию, чтобы они нам составляли главную смету бюджета.

То есть мы видим, что люстрируют зачастую трудовых лошадок, людей, которые непосредственно выполняли всю грязную, черновую работу.

А не эти же лица работают в тех компаниях, которые нанимаются для написания бюджета?

— Вполне возможно, но если взять правоохранительную систему, то вся эта люстрация и переаттестация привела лишь к тому, что наш уровень преступности вырос, количество раскрываемых преступлений упало. То есть мы видим, что это были достаточно необдуманные шаги, исключительно в угоду политическим авантюрам представителей правящего класса, которые так хотели избавиться от "попередников".

Известных политиков не люстрируют, потому что они сбежали, если мы о предыдущей власти. Нардепов тоже не люстрируют, а в основном тех, кто на уровне заместителей министров.

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О деле Ефремова

Александр Ефремов конвоирован в Луганскую область. В городе Старобельске должны проводится судебные разбирательства по привлечению его к уголовной ответственности, в том числе в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Чем закончится судебный процесс по делу Ефремова?

— С учетом того, как мы наблюдали эпопею, как длилось его взятие под стражу, сколько раз судьи делали самоотвод, и если копнуть глубже, в саму суть этого дела, понятно, что это, по большому счету, высосано из пальца.

Там вся доказательная база строится на показаниях одного бывшего депутата Ландика, у которого всегда был конфликт с Ефремовым. Другой регионал Медяник давал показания, что его прокуратура вынуждает давать показания на Ефремова. Поэтому объективно я считаю, что это чистой воды политические преследования, то же самое, как с делом Новинского.

Если бы генпрокурор хотел действительно продемонстрировать свою непредвзятость, хотел бы показать, что он является честным и объективным, то, наверное, самый последний пример – подавать в парламент ходатайство о снятии неприкосновенности с Пашинского и начинать, чтобы он в равных по положениях и правах с человеком, в которого он стрелял доказывать свою невиновность.

Пока что мы видим, что Луценко может позволять себе сказать, допустим: я Ефремова ненавижу, но на рассмотрении дела это никак не отразится. Или говорить о том, что после Новинского было бы хорошо заняться Юрием Бойко. Мы четко видим, что Генпрокуратура исключительно занимается преследованием оппозиции.

Я не исключаю, что если будет линия прогнута, мы увидим приговор для Ефремова, хотя с учетом, как это затягивается, мне кажется, скорее генпрокурор поменяется, потому что касательно того же дела, где Луценко зачитывал подозрение Януковичу, он уже четвертый генпрокурор, который говорит и бьет себя в грудь, что вопрос расстрела Небесной сотни – это вопрос моей чести, моей карьеры.

Я очень сомневаюсь, что мы увидим конец этой эпопеи, потому что объективно, наверное, если свидетели начнут давать показания, то там всплывут и винтовки того же Пашинского, которые он возил по Институтской, и будет очень много вопросов к Авакову. Я считаю, что всю правду, наверное, мы узнаем только через несколько лет, когда произойдет какая-то перезагрузка власти.

Как долго будет удаваться продлевать содержание под стражей для Ефремова?

— Я думаю, можно бесконечно под какими-то предлогами это делать. Во-первых, для того, чтобы хоть как-то снять градус напряжения, его вообще из Киева перевезли в Старобельск — непонятно, по каким причинам.

Во-вторых, судебное заседание сделали закрытым. Это, наверное, один из показательных случаев. Прессу не допустили на рассмотрение этого дела. Там что, какие-то гостайны будут раскрывать или там будут демонстрировать очень интимные показания свидетелей? Нет. Абсолютно непонятно, зачем это делать с объективной точки зрения, то есть это явно свидетельствует, что как таковых доказательств нет, и для того, чтобы это не попало все в прессу, просто пытаются все скрыть.

Я прогнозирую, что если не будет оказано жесткого политического давления, то это дело просто развалится.

С учетом амбициозности генпрокурора, ему нужны наконец какие-то показательные приговоры. Я думаю, Юрий Луценко пойдет ва-банк и будет пытаться всеми возможными способами давить на суд, на следствие для того, чтобы как-то это дело довести до приговора. Но если смотреть с процессуальной точки зрения, по доказательной базе это все шито белыми нитками.

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О подготовке иска в Гаагу против России

Президент Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как вы прокомментируете такую инициативу Порошенко?

— Трибунал Гаагский рассматривает преступления не государств, а конкретных лиц, то есть тех, которых подозревают в военных преступлениях. Но если кто-то считает, что там будут звучать фамилии Путина, Лаврова, это тоже достаточно наивно, то есть максимум, что мы увидим, это исполнителей среднего звена, может, какой-то генералитет.

Мне кажется, это инициируется с одной целью – для того, чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня. Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться. То есть это для пиара, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне.

Может, три года ждали, чтобы доказательную базу собрать?

— Наверное, какую-то базу они собрали. Но если даже такой случай известный и вопиющий со сбитым Boeing подвис в пространстве и во времени, то я не знаю, какие можно другие доказывать обстоятельства с учетом, что ни Россия, ни Украина этот Римский статут не ратифицировали. Поэтому ни одна из этих стран не обязана выполнять решения суда.

Поэтому, я считаю, что это для замыливания глаз, работа для успокоения, потому что люди, которые не сильно вникают в эти подробности, являются обывателями, возможно, на каком-то ментальном уровне будут считать, что это нас защитит. Просто подробности не рассказывают.

Почему не торопятся у нас с ратификацией Римского статута?

— Потому что тогда потерпевшие с зоны АТО смогут спокойно подавать в суд на государство Украина, этих исков будет много, особенно от тех граждан, которые проживают на линии разграничения. Это очень негативно сыграет против украинского руководства, потому что это будет полная дискредитация антитеррористической операции.

Штаб юридический, который создан в Администрации президента, понимает, как вести эти дела эффективно и результативно?

— Мне кажется, задачи ставят в первую очередь политические перед этим штабом. То есть для них более важно создавать имитацию бурной деятельности для того, чтобы демонстрировать картинку.

Отметим, что по мнению политического эксперта Валентина Гладких, закон о люстрации прописывался очень толерантно, под конкретных лиц. Эксперт в эфире радиостанции напомнил, что действующий президент Украины также находился на должности во времена "преступного режима Януковича".

Также задержание руководителей трех районных фискальных служб Киева, а также ситуацию в ГФС в целом обсудили в эфире "ГС" руководитель "Союза защиты предпринимателей" Сергей Доротич и адвокат Олег Березюк. Люстрацию ГФС так и не завершили — заявил Сергей Доротич.