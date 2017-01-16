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    Минюст опубликовал список кандидатов на должность главного "люстратора"

    (обновлено: )116
    Министр юстиции Павел Петренко уточнил, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации.
    Министерство юстиции Украины
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко опубликовал список десяти кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации.

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    Ранее сообщалось, что Министерство юстиции не будет назначать 23 летнюю Анну Калинчук и.о. руководителя Департамента по вопросам люстрации. Напомним, Татьяна Козаченко в ноябре уволилась с поста главы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

    "Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора — это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", — написал Петренко на своей странице в Facebook.

    Facebook Павла Петренко
    Список кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации

    Петренко также подчеркнул, что никаких "своих" кандидатов нет.

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