Минюст опубликовал список кандидатов на должность главного "люстратора"

Сергей Тышковец

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко опубликовал список десяти кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации.

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции не будет назначать 23 летнюю Анну Калинчук и.о. руководителя Департамента по вопросам люстрации. Напомним, Татьяна Козаченко в ноябре уволилась с поста главы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

"Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора — это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", — написал Петренко на своей странице в Facebook.

Facebook Павла Петренко Список кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации

Петренко также подчеркнул, что никаких "своих" кандидатов нет.