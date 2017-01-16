Украина подала иск в суд ООН против РФ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.

Президент напомнил о "многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске", а также о сбитом самолете рейса МН17, сказано в сообщении.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина с момента начала "агрессии России" действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот. Глава Украинского государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении международного морского права.

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Ранее в МИД Украины сообщали, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.