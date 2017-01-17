Житомирщина, трагическая перестрелка: война за янтарь или местные разборки

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В центре города Олевск Житомирской области в ночь на понедельник произошла потасовка между несколькими десятками мужчин с применением оружия. В результате шесть человек ранены, один погиб, сообщается на сайте полиции. По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве между местными жителями и приезжими из Львовской области.

Подробности и причины столкновения с трагическими последствиями прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы общественный деятель, правозащитник Николай Ляхович.

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(публикуется на языке оригинала)

Наскільки можливо, що нічні сутички пов'язані з незаконним видобутком бурштину?

– Вони однозначно пов'язані виключно з незаконним видобутком бурштину, тому що це як раз на межі Житомирської і Рівненської області, це Ракитнинський район, і Олевський район Житомирської, відповідно, там єдина цінність, яка може призвести до подібних речей, це лише бурштин. Тобто більше там немає, скажімо, якихось таких речей, які би того були варті.

Найголовніше, що хочу наголосити, я ще півтора-два роки тому говорив: якщо влада не буде вживати цілеспрямованих дій для того, щоби або взагалі всім заборонити видобуток, або робити ці процеси прозорими і доступними для місцевих жителів, то це обов'язково переросте, на жаль, в збройні конфлікти.

Наскільки критичною є ситуація?

– Проблема в тому, що, скажімо, в урочищі Корабель Олевського району незаконний видобуток бурштину не припинявся навіть тоді, коли буда введена Нацгвардія в ці райони. Тобто, на жаль, в Олевському районі дуже міцний потужний дах.

Цей дах, скоріше за все, ниточки тягнуться в ВР, до авторів законопроекту так званого про легалізацію видобутку бурштину. Тому що, раніше я говорив, що той законопроект написаний не для того, щоби легалізувати видобуток на прозорих принципах, а для того, щоби створити певну, скажімо, корупційну схему, щоби певні олігархічні групи могли захопити лісові ресурси, і, відповідно, їх контролювати, і видобувати бурштин, усунувши місцеве населення.

От в цьому найбільша проблема, тому що місцевому населенню вони забирають не лише можливість самим збагачуватися на цьому бурштину, вони ж обмежують їхній доступ і до інших лісових ресурсів – до лісу, до ягід, до грибів, до іншого такого, що дає їм дає можливість виживати і жити.

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Наскільки часто ринок незаконного видобутку бурштину охоплюють міжусобиці між "чорними" копачами?

– Скажімо, декілька разів на місяць точно такі речі проявляються. Наприклад, останній такий бурхливи конфлікт був як раз в Рівненській області на межі Рокитняньского району і Дубровицького району, коли жителі Рокитнянського району почали переходити в межі Дубровицького району, поближче до сіл, і почали здійснювати там незаконний видобуток бурштину ледь не на приватних полях жителів Дубровицького району.

Тому навіть жителі села Переброди, зверталися самі в правоохоронні органи, щоби до них ввели Нацгвардію і захистили їх від сусідів.

Тобто, фактично, доходить інколи до абсурдних речей, але найбільша проблема в тому, що за всіма цими схемами стоять представники правоохоронних органів.

Перш за все, це місцеві служби безпеки, далі, відповідно, місцева МВС, яка сьогодні називається поліція, по суті, це та саме МВС, як було. Знову ж таки, та сама нелюстрована прокуратура, суди місцеві.

Тобто вони всі, фактично, створюють певний дах для певних структур, зазвичай заїжджих структур, які захоплюють певні території і далі вже природно починається боротьба за той обмежений ресурс між місцевими і не місцевими. До речі, між місцевими, як я хочу наголосити, теж, на жаль, відбуваються подібні такі інциденти, і, на жаль, дуже часто пов'язані зі зброєю, тому що в Україні все ж таки війна, і зброя нелегально поступає з передової, на жаль, і в тил.

Якщо не приймати якихось дій, то, скоріше за все, будуть ще жертви? Що потрібно зробити?

— Перше, що потрібно зробити, це держава все-таки повинна повернути, поки немає законодавчого врегулювання прозорості видобутку бурштину, справедливий доступ до цього ресурсу всіх як тих, хто займається промисловим видобутком, так і місцевих артілей. Тобто їх легалізувати. Це перше.

Допоки воно не легалізоване, потрібно ввести Нацгвардію, щоб вона не дозволяла нікому здійснювати незаконний видобуток бурштину. Навіть якщо це прикрито нібито розвідкою наявності цього бурштину.

Сутички в Житомирській області прокоментувала керівник відділу комунікації головного управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

Можете розповісти, скільки поранених? І що стало причиною сутички?

— На даний час до лікарень було доставлено семеро людей. Один з них під час надання медичної допомоги помер. Шестеро перебувають у місцевій лікарні.

В якому вони стані?

— На даний час їм надається необхідна допомога. Стан різний, тяжкого немає.

Чи встановлені особи правопорушників?

— На даний час поліція проводить усі необхідні заходи, на місце виїхав начальник головного управління, також найбільш досвідчені фахівці карного розшуку, слідчого підрозділу, а також інших підрозділів поліції для проведення і забезпечення умов для проведення неупередженого та об'єктивного досудового розслідування. А також встановлення усіх причетних та причин цієї події.

Наскільки ситуація критична? Чи вимагає вона введення Нацгвардії?

— На даний час ситуація під контролем. На місці знаходиться спецпідрозділ. І щойно відбулася зустріч з місцевими жителями. І повністю контролюється стан безпеки та правопорядку.

Як часто в регіоні стаються подібні події, пов'язані з незаконним видобутком бурштину?

— Поки що підстав вважати це подією, пов'язаною з бурштином, у розслідування немає. На даний час за наявною, за зібраною вже інформацією, слідчі зараз працюють з тими, хто знаходиться в лікарні, з іншими жителями, які можуть щось розповісти про цю подію. На даний час мав місце конфлікт напередодні і є кримінальні розборки.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

А о том, что создание Управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.