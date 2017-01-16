Полиция назвала стрельбу в Житомирской области "криминальными разборками"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Конфликт в Олевске Житомирской области возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек.

"Шестнадцатого февраля около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади г. Олевска. В результате происшествия 6 человек ранены, 1 погиб. Причины и обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате ЧП огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи.

ГУ Нацполиции в Житомирской области На месте стрельбы в Олевске

Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события — Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.

Накануне сообщалось, что в Ровенской области произошла перестрелка на янтарных промыслах.

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В минувшем году в селе Обище Олевского района Житомирской области произошло столкновение с участием неизвестных лиц и местных жителей из-за добычи янтаря.