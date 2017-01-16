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    Полиция назвала стрельбу в Житомирской области "криминальными разборками"

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    Разгул криминала. Стрельба в Одессе, взрыв в Киеве (284)

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    По данным полиции, в результате стрельбы огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи.
    На месте стрельбы в Олевске
    ГУ Нацполиции в Житомирской области

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Конфликт в Олевске Житомирской области возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Погоня со стрельбой по внедорожнику правонарушителей в Запорожье
    канал Патрульной полиции Заопрожья в YouTube
    Полицейская погоня со стрельбой по внедорожнику в Запорожье

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек.

    "Шестнадцатого февраля около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о столкновении между несколькими десятками мужчин с применением оружия на центральной площади г. Олевска. В результате происшествия 6 человек ранены, 1 погиб. Причины и обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства", — говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что в результате ЧП огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи.

    ГУ Нацполиции в Житомирской области
    На месте стрельбы в Олевске

    Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события — Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.

    Накануне сообщалось, что в Ровенской области произошла перестрелка на янтарных промыслах.

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    В минувшем году в селе Обище Олевского района Житомирской области произошло столкновение с участием неизвестных лиц и местных жителей из-за добычи янтаря.

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