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    Фотоленты

    Протест жителей Олевска: люди требуют наказать виновных в перестрелке

    (обновлено: )6601
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки
    Протест в Олевске Житомирской области после ночной перестрелки
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    npu.gov.ua
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    npu.gov.ua
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    npu.gov.ua
    Протест жителей Олевска
    Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки
    1.zt.ua/Александр Николайчук
    Центр Олевска Житомирской области под охраной правоохранителей после ночной перестрелки.
    Протест в Олевске Житомирской области после ночной перестрелки
    1.zt.ua/Александр Николайчук
    Протест в Олевске Житомирской области после ночной перестрелки.
    Протест жителей Олевска
    Олександр Ніколайчук, facebook
    Протест жителей Олевска
    Протест жителей Олевска
    Олександр Ніколайчук, facebook
    Протест жителей Олевска

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    Жители города Олевска Житомирской области в понедельник вышли на акцию протеста после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек.

    Жители собрались в центре города.

    "Ночная перестрелка их не только напугала, но и возмутила. Сейчас требуют справедливого расследования происшествия и наказания виновных", — сообщает местное издание 1.zt.ua.

    После ночных событий правоохранители проверяют все авто, которые направляются в Олевск.

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погиб один человек. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Смотрите также: Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

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